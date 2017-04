Clark sänkte Frölunda – efter hattrick

Säg Kevin Clark och Frölunda får rysningar.

Kanadensaren gjorde tre mål när Brynäs kvitterade matchserien till 2–2 på lördagen.

– Vi är redo för måndag, säger matchhjälten till C More efter 4–3-segern.

Efter att ha fått stryk i två raka matcher (tolv insläppta mål) valde Brynäs att kasta in målkungarna Tomas Zaborsky, 29, och Nick Johnson , 31, i fjärde semifinalen mot Frölunda.

Då klev en annan målkung fram.

Kevin Clark bjöd på tre mål, det senaste med minuten kvar, och kvitterade semifinalen till 2–2 i matcher.

”Fantastisk publik”

– Vi har gett oss själva chansen. Vi spelade bra från start till mål, och publiken var otrolig. Vi är redo för måndag, säger den 29-årige kanadensaren till C More.

Brynäs smällde på direkt från start och prickade in 1–0 i powerplay genom just Clark 7.29 in i första. Men Frölunda var snabba med svaret. Göteborgarna gjorde både 1–1 (Casey Wellmans åttonde mål i slutspelet) efter 9.22 och 2–1 sedan Johan Sundström skickat in pucken i powerplay högt över Felix Sandström med 3.40 kvar av första.

– Vi hade bra driv på mål, jag försökte bara skjuta högt, säger Sandström.

Men Brynäs kom tillbaka. Gävle-laget vann skotten i andra med 16–2 (!) och kvitterade till 2–2 5.28 in i andra, åter igen genom Kevin Clark, efter fint förarbete av Oskar Lindblom.

”Styrde helt och fullt”

Gävle-laget fortsatte bombardemanget i tredje och tog också tillbaka ledningen genom Linus Ölund efter 8.29. Men bakåt fortsatte läckaget. Simon Hjalmarsson skickade in 3–3 med 6.35 kvar – men så hade Brynäs sin Kevin Clark.

Med 59 sekunder kvar satte kanadensaren sitt tredje för dagen och fick Gavlerinken Arena att explodera.

– Vi visade en jävla karaktär. Förutom tio minuter i första så styrde vi händelserna helt och fullt, säger Brynäs-tränaren Thomas ”Bulan” Berglund till Sportbladet.

Nu står det 2–2 i matcher.

– Det är rättvist tycker jag.

✓ Femte mötet spelas i Göteborg på måndag.

