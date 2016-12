Dif vann 125-årsfest – efter jätterysare

"Skönt att leverera inför den här publiken"

Publikfest och fullsatt Globen mot serieledande Frölunda.

Då spräckte Patrik Lundh äntligen sin målnolla och bidrog till en tung jubileumsseger för Djurgården.

– Finns inget roligare än att göra mål, säger spelaren.

Det satt hårt inne – men Djurgårdens IF fick fira sin 125-årsdag precis som önskat.

13 189 åskådare hade anlänt till ett kokande Globen för att se sitt lag ta emot serieledande Frölunda. Och stockholmarna fick en smakstart efter knappt åtta minuter. Detta när Lukas Vejdemo snodde åt sig pucken, blev helt fri och säkert satte 1–0 bakom Johan Gustafsson.

Det dröjde dock inte länge innan det var kvitterat. Innan första pausvilan var ett faktum hann Sean Bergenheim sticka emellan med att stöta in 1–1 för Frölunda.

Tellqvist räddade Dif i slutet

Men det här var Djurgårdens kväll – och matchavgörandet skulle komma i den andra perioden. Calle Ridderwall höll sig först framme och styrde in 2–1 i powerplay.

Och sex minuter senare klev Patrik Lundh fram och spräckte sin målnolla när det behövdes som mest. Nyförvärvet från Växjö hade inte hittat nätet en enda gång under säsongen – men när Matt Andersson gav forwarden fritt utrymme på vänsterflanken satte Lundh pucken hårt och högt vid det första krysset bakom Gustafsson.

Efterlängtat, medger 28-åringen.

– Det har legat lite i huvudet att man inte har gjort sin första balja, men bättre sent än aldrig, säger Lundh till C More.

Hyllar publiken

Trots en ruggig nagelbitare i slutminuterna efter Nicklas Lasus reducering i tredje perioden kom aldrig Frölunda tillbaka. Djurgården höll undan och vann med 3–2 efter att Mikael Tellqvist räddat ett friläge från Sean Bergenheim i de sista sekunderna.

– Årets sista match, näst intill fullsatt. Väldigt skönt att leverera inför den här publiken, säger Djurgårdskaptenen Calle Ridderwall och hyllar supportrarna:

– Det var grymt. Riktigt bra tryck ända från början.