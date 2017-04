Mardrömsbesked – efter skräckskadan

OTTAWA/STOCKHOLM. Svenskbekante schweizaren Kevin Fiala åkte på en fruktansvärd skada i Stanley Cup-slutspelet i natt.

Han vred, inför chockade tv-tittare, sönder ett ben, bars ut på bår och kördes direkt till sjukhus.

Där opererades han i natt för ett brutet lårben och 20-åringen missar nu resten av säsongen.

– Det var väldigt otäckt, säger lagkamraten Filip Forsberg till Sportbladet.











Det var i början av andra perioden i det första slutspelsmötet mellan St. Louis Blues och Nashville Predators som den obehagliga incidenten inträffade.

Kevin Fiala – som spelade för HV71 innan han flyttade till Nordamerika för två säsonger sedan – jagade ikapp en puck djupt nere i St. Louis zon och just som han skulle ta sig runt Jake Allens kasse fick han en rejäl tackling av Robert Burtozzo, varmed den 20-årige schweizaren förlorade balansen och for med fötterna rakt in i kortplanket.

Ena benet vred sig i en våldsamt onaturlig vinkel, som att hela smalbenet gått rätt av, och han blev liggande i svåra smärtor.

Opererad i natt

Han togs så småningom av isen på bår och kördes med ambulans till sjukhus.

– Det var inte alls roligt att se, säger kompisen och lagkamraten Filip Forsberg när vi når honom efter matchen.

– Man blir illa berörd av sådana där scener, det var riktigt otäckt.

På torsdagseftermiddagen bekräftade Nashvilles general manager David Poile att läget är allvarligt.

Kevin Fiala opererades i natt för ett brutet lårben.

– Operationen var lyckad och han vilar just nu på sjukhuset, säger Poile.

Fiala missar därmed resten av säsongen.

– Han är förkrossad över att inte kunna hjälpa sina lagkamrater under resten av Stanley Cup-slutspelet.

Under torsdagseftermiddagen kom blytunga besked: Enligt uppgifter ska Kevin Fiala ha brutit lårbenet – och fått en brusten lårbensartär.

Det är fortfarande obekräftade uppgifter men om de stämmer så missar 20-åringen garanterat resten av säsongen.

”Vid medvetande”

Efter att Fiala hade körts iväg följde ett långt spelavbrott, för sedan unge ryssen Alexei Cherepanov 2008 dog av en hjärtinfarkt under en KHL-match och ambulans inte fanns på plats är det inskrivet i NHL:s stadgar att inga matcher får spelas utan att en ambulans är tillgänglig.

Predators meddelade någon timme senare att Fiala hålls kvar på sjukhuset för undersökning.

– Han är vid medvetande och hans tillstånd betecknas som stabilt, hette det.

Matchen vann Nashville med 4-3.

