Blytung förlust trots drömstart

Sex power play – men bara ett mål.

Då åkte Tre Kronor på sin första VM-förlust mot USA på tolv år.

– Det finns saker vi måste bli bättre på, säger förbundskapten Rikard Grönborg i C More.

Efter 7-2-krossen mot Tyskland senast handlade mycket av eftersnacket om Elias Lindholm.

Den 22-årige Carolina Hurricanes-stjärnan fick en ful slashing av Markus Kink och tvingades kliva av.

Det var länge osäkert om han skulle kunna spela mot USA.

Men när matchen väl startade fanns han på isen.

Och tur var väl det, för Lindholm tryckte in två mål – redan i den första perioden.

Ineffektivt PP-spel

Men det hjälpte inte.

USA kom tillbaka flera gånger om och halvvägs in i den tredje och sista perioden – vid ställningen 3-3 och när matchen stod och vägde – klev 22-årige Colorado Avalanche-doldisen J.T. Compher fram och avgjorde matchen till 4–3 USA.

– Inte tillräckligt bra. Vi får inte släppa in fyra mål. Det känns oerhört surt att förlora den här matchen, säger Victor Hedman i C More.

Tre Kronor fick sedan chansen att skaka fram en förlängning när USA bjöd på Sveriges sjätte (!) power play i matchen på grund av för många spelare på isen.

Men det blev ingen utdelning för Sverige, som bara gjorde ett mål i power play trots att man alltså fick sex chanser.

– Gör man ett mål i power play på tolv minuter, då funkar det inte riktigt. Det är lite naivt spel. Offensivt ser det briljant ut ibland, men totalt sett ser det väldigt osäkert ut. Jag är inte nöjd, säger experten Niklas Wikegård i C More.

”Måste förbättra det”

Det här var första gången på tolv år som USA slog Sverige i VM-sammanhang.

Efteråt säger förbundskapten Rikard Grönborg så här om power play-spelet:

– Jag tycker ändå vi skapar lägen där. Det känns som vi har många puckar som studsar på mållinjen. Men det är något vi måste titta på, kalibrera och förbättra, säger han i C More.

Tre Kronor spelar sin nästa match på torsdag, mot Lettland.

