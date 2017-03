Moras röda hockeymaskin

MORA. Vilken röd hockeymaskin som skapats i Mora.

De spelar en vacker högenergihockey som gör att laget inte går att stoppa.

Och hade jag varit tränare, spelare eller supporter i Leksand hade jag varit livrädd för vad som väntar om två veckor.

Jag vet inte hur många gånger jag sett Mora spela hockey.

Kanske 50-60 matcher.

Jag var med när man kvalade till SHL 1997. Givetvis minns jag när Janne Simons pojkar gick upp till elitserien 2004, för första gången någonsin.

Och jag stod i omklädningsrummet och lyssnade på när Janne Simons gratulerade Marian Hossa efter en av slovakens alla Mora-mål under lockout-säsongen.

Simons, iförd träskor, pratade svenska.

Hossa, iförd badtofflor, svarade på slovakiska.

En magisk konversation.

Och magiskt är det att se Mora just nu i den allsvenska finalen.

Man har ingen fixstjärna.

Ingen franchise player.

Ingen spelare som SHL-klubbarna jagar febrilt för att kontraktera.

Men man har bara ett jäkla bra hockeylag och jag har aldrig sett Mora så här bra.

Inte ens 04-05 vill jag påstå, mestadels eftersom hockeyn gått framåt och förändrats både gällande teknik och hastighet på isen.

En röd hockeymaskin som för tankarna till Sovjet-dynastin på slutet av 70-talet och i början av 80-talet, i alla fall påminner tröjorna lite om varandra och självförtroendet, innanför tröjorna.

En annan sak skiljer markant. Mora-spelarna älskar dra iväg charmiga flippass till varandra. Ni vet de där retfulla lyftningarna av pucken över motståndarnas klubba som ofta skapar bra lägen i anfallszonen. Ett tecken på lekfullhet och självsäkerhet. Sånt sysslade inte Makarov och Larionov och grabbarna med.

Jag trodde på förhand att Mora och Karlskoga skulle bli jämna matcher med tanke på att Tingsryd och AIK, i finalen 2016, blev sådär nervdallrande drabningar och där AIK vann på övertid i femte och helt avgörande matchen.

Allt talar för 3–0 i matcher

Nu talar allt för 3–0 i matcher efter att Pierre Engvall, Kevin Goumas och Oskar Svanlund gjort var sitt mål i första perioden på tisdagskvällen och inlett hockeyshowen som punkterades när Matt Bailey gjorde 5–1 i numerärt underläge efter fem minuter av den andra perioden.

Inga turmål, jo kanske 2–0 som vallades in via Andy Engelages rygg.

Bra och rejäla hockeymål, som byggdes upp från egen zon och ett offensivt register visades upp för hemmafansen.

Länge sedan jag såg en sådan överkörning i en match av slutspelskaraktär.

Länge sedan jag såg ett så effektivt lag i Mora och länge sedan jag sett ett sådant trögt och trött motståndarlag i Karlskoga.

Tre matchbollar att smasha in

Nu leder Mora med 2–0 i matcher efter 7–3 segern.

Man har tre matchbollar att smasha in och det finns inte på kartan att Karlskoga ska vända det här.

Ja, ett tufft Asien-virus i Moras omklädningsrum eller magsjuka kan ändra spelreglerna.

Moras framgångsmedicin är en följd av hockey-doktor Jeremy Colliton.

Han har motiverat doldisarna, gjort dem bättre för varje dag som gått och kompletterat laget under säsong med Lassen, Engstrand, Mailey och Björklund.

Smarta värvningar med spelare av rätt karaktär. Spelare som vill utvecklas och som vill till SHL.

En otrevlig verklighet

Jag vet inte om Leksand hade någon spion på plats i Mora på tisdagskvällen.

De borde haft det.

Med oro in i den blåvita benmärgen skulle han i då fall lämnat Mora och i bilen hem till Leksand, via Fu, Färnäs, Vikarbyn, Rättvik och Tällberg skulle han funderat hur det här ska gå samtidigt som Gärdebylåten dundrade ut via Radio Dalarna.

Kval mot Mora.

En otrevlig verklighet för leksingarna, eller drantarna som man kallas i folkmun i Mora och Rättvik.

För oss hockeyälskare blir det en skön dalakamp över två veckor och vi kan flytta hockeyredaktionen till Tällberg.

Jag längtar redan.