Frölunda vann – 17-åringen stor hjälte

Foto: Bildbyrån

Oliwer Fjellström fick, för första gången, chansen från start för Frölunda.

Han tackade för förtroendet.

17-åringen höll sig framme och sköt in avgörande 2–1-målet mot Karlskrona.

– En dröm som går i uppfyllelse, det kan man lätt säga, säger han till C More.

Frölunda hade tio raka segrar men på annandagen väntade en tuff utmaning. Dels i Karlskrona, som stod för motståndet, i bra form. Men framför allt med en forwardsuppsättning där fyra viktiga spelare saknades.

Det gjorde att flera juniorer, däribland Oliwer Fjellström, fick chansen från start för första gången.

17-åringen, som totalt gjort 83 SHL-sekunder tidigare, skulle också hamna i huvudrollen.

Frölunda hade dock, i slutet av den första perioden, chockats då Karlskrona tog ledningen. Målet kom i powerplay genom Joachim Rohdin, hans första i SHL sedan början av oktober.

Tio raka hemmavinster

Frölunda svarade dock en minut in i den andra perioden genom Casey Wellman, men ledningsmålet lät sig dröja halvvägs in i den tredje perioden.

Efter en tekning i offensiv zon hamnade pucken hos Oliwer Fjellström, som rappt sköt pucken förbi Johan Holmqvist i mål.

– Jag går bara in för att hålla min back, pucken studsar ut och jag lyckas trycka dit den. Det var gött, säger han till C More.

2–1 stod sig matchen ut och Frölunda, som nu har tio raka vinster på hemmaplan, befäster sin serieledning.

– Det är riktigt mäktigt, stort! En dröm som går i uppfyllelse, det kan man lätt säga, säger matchhjälten Fjellström.

Karlskrona halkar ned till en niondeplats.