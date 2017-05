Lundqvist oväntade hjälp – från Federer

Tennisikonen hyllar Rangers-keepern

NEW YORK. Henrik Lundqvist behöver förmodligen göra säsongens match i natt.

Då tar han hjälp av en berömd vän i Schweiz.

Roger Federer.

– Men jag vet inte om jag har så många råd att ge honom. Jag förundras ständigt över hur intensiv och tävlingsinriktad Henrik är, säger tennisikonen.

Det har, som de säger i USA ibland, blivit sent tidigt för New York Rangers .

De måste slå Ottawa Senators på Madison Square Garden i natt – annars är de nere i 0-3- brygga och säsongen i praktiken över.

För att det ska lyckas krävs inte bara att Henrik Lundqvist revanscherar sig för den mindre lyckade matchen i Ottawa i lördags. Ska han stoppa Erik Karlsson och andra senatorer stärkta av två raka segrar behöver han förmodligen samla sig till säsongens insats.

Och i det läget söker den svenske målvaktsstjärnan alltså inspiration hos sin kanske mest berömde vän – 18-faldige Grand Slam-mästaren Roger Federer.

– Jag har pratat mycket med Roger om hans träning och hans tillvägagångssätt, berättar ”Henke” för New York Post.

”Han är en mästare”

De båda idrottsstjärnorna känner varandra genom gemensamma reklamagenturen Team 8 och Lundqvist har flera gånger varit Federers gäst under matcher i Wimbledon och US Open i New York.

– Han är en mästare, den bäste någonsin, så självfallet är jag intresserad av att lära mig och ta vad jag kan från honom. Men jag vill inte gå in på några detaljer.

Federer hyllar Lundqvist

Federer är dock inte så säker på att han har något att lära sin svenske vän.

– Henrik är redan så bra på det han gör så jag vet inte vad det skulle vara, säger han i ett e-mail till Post-skribenten Larry Brooks.

– Jag förundras ständigt över hur intensiv och tävlingsinriktad han är. Det går verkligen att se hur mycket han älskar sitt jobb och den mentaliteten är alltid värdefull, i synnerhet under en lång säsong,.

Federer känner på så sätt igen sig sig själv i Rangers-keepern, trots att de sysslar med helt olika sorts sporter.

– Vi har samma idéer om att det inte finns några alternativ till hårt jobb och jag tror vi är likadana när det gäller att fokusera på vad vi måste göra för att lyckas.

Kommande natt – 01.00, svensk tid – får vi se om det räcker för att bryta Ottawas serve...