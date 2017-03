Hoppet lever för Linköping – efter rysaren

Vinna eller försvinna.

Då sköt Linköping ny fart i kvartsfinalserien efter en rysarseger mot Brynäs.

– Det går inte att beskriva, helt grymt, säger matchhjälten Henrik Törnqvist till C More.

Matchboll Brynäs och Linköping tvingat att vinna för att ta kvartsfinalserien vidare.

Det var inget snack om att det stod mycket på spel i femte drabbningen mellan lagen, där det hettade till redan under uppvärmningen i Saab Arena.

Daniel Paille gick in och avbröt tjafset mellan Emil Sylvegård, Jacob Blomqvist och Marc Zanetti.

”Inget man ska hålla på med”

– Jag vet inte vad som hände från början, jag såg bara att de snackade med varandra. Det där är inget man ska hålla på med under uppvärmningen, det gäller att hålla fokus, inte slösa tid på onödiga saker, säger Paille till C More.

Även matchen blev en rafflande drabbning, där Linköping avgjorde först i förlängningen. Och det var en något ovan målskytt som klev fram. 6.07 in i förlängningen prickade Henrik Törnqvist, sju mål tidigare under säsongen, in avgörande 3–2.

– Det går inte att beskriva, helt grymt. Jag försökte bara få ner pucken djupt, säger Törnqvist till C More.

Annars var det en böljande match från början till slut.

Het Paille

Efter en intensiv – men mållös – första, small det desto mer i andra, där lagen hittade nätet fyra gånger.

Först hade Jonathan Granström en puck i mål efter fem minuter, men målet dömdes bort då domaren Morgan Johansson, efter samråd med situationsrummet, menade att Granström varit inne i målgården och stört Marcus Högberg i Linköping-kassen.

Men Brynäs (läs: Daniel Paille) fick fler chanser. Den 32-årige kanadensaren visade vägen och nätade två gånger om (1–0 efter 11.13 och 2–0 fyra minuter senare), innan Andrew Gordon reducerade till 1–2 i spel fem mot tre (!) i slutet av perioden.

– Jag fick många målchanser i slutet av grundserien, men pucken ville inte in. Men jag jobbar på, gör de rätta sakerna och då kommer målen, säger Paille, med över 600 NHL-matcher och en Stanley Cup-seger på kontot.

Men en spelare gör inget lag. Linköping slet som grisar i tredje, visade mer energi och kvitterade till 2–2 genom Emil Löjborg Kristensen med drygt åtta minuter kvar av ordinarie.

Stolpskott

Kristensen, som dragits med skador under hela säsongen och inte hade nätat sedan i mitten av november.

– Jag blev jätteglad när den gick in. Vi tryckte på och skapade många lägen i tredje, säger 24-åringen.

Brynäs Jonathan Pudas hade ett skott i stolpen med 45 sekunder kvar, men det var alltså Linköping som fick sista ordet. En superräddning av Högberg och direktskott från Törnqvist i förlängningen gör att matchserien lever.

✓ Sjätte kvartsfinalmötet spelas i Gävle på tisdag.

