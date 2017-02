Filip Forsberg gjorde hattrick på tio minuter

FAKTA

Colorado–Los Angeles 1–2 (0–0, 1–2, 0–0)

Colorado: Mikko Rantanen. Målvakt: Calvin Pickard 93,8 procent. Los Angeles: Tyler Toffoli (Adrian Kempe), Trevor Lewis. Målvakt: Peter Budaj 96 procent.

Publik: 13 768.

Minnesota–Chicago 3–5 (0–0, 1–2, 2–3)

Minnesota: Mikael Granlund 2, Zach Parise. Målvakt: Devan Dubnyk 89,5 procent. Chicago: Jonathan Toews 3, Richard Panik, Nick Schmaltz. Målvakt: Corey Crawford 90,6 procent.

Publik: 19 333.

Nashville–Calgary 5–6 e förl (1–3, 4–1, 0–1, 0–1)

Nashville: Filip Forsberg 3 (17) (Viktor Arvidsson 1), PK Subban (Mattias Ekholm), Colin Wilson. Målvakter: Pekka Rinne 69,2 procent, Juuse Saros 88,2 procent. Calgary: Mikael Backlund 2 (16), Micheal Ferland 2, Dougie Hamilton, Mark Giordano. Målvakt: Brian Elliott 82,1 procent.

Publik: 17 113.

Tampa Bay–Edmonton 4–1 (1–0, 1–1, 2–0)

Tampa Bay: Ondrej Palat 2, Nikita Kutjerov (Anton Strålman), Vladislav Namestnikov. Målvakt: Ben Bishop 95,2 procent. Edmonton: Iiro Pakarinen (Oscar Klefbom, Adam Larsson). Målvakt: Laurent Brossoit 88,9 procent.

Publik: 19 092.

Detroit–NY Islanders 1–3 (1–1, 0–1, 0–1)

Detroit: Henrik Zetterberg (14). Målvakt: Petr Mrazek 86,4 procent. NY Islanders: Josh Bailey, Calvin de Haan, John Tavares. Målvakt: Thomas Greiss 96,3 procent.

Publik: 20 027.

Toronto–Winnipeg 5–4 e förl (1–2, 2–2, 1–0, 1–0)

Toronto: Leo Komarov 2 (William Nylander 1), Nazem Kadri, Nylander (17), Jake Gardiner. Målvakt: Frederik Andersen 80 procent. Winnipeg: Patrik Laine, Bryan Little, Nikolaj Ehlers, Patrik Laine. Målvakt: Connor Hellebuyck 86,5 procent.

Publik: 19 583.

Carolina–Pittsburgh 1–3 (1–1, 0–1, 0–1)

Carolina: Jeff Skinner. Målvakt: Cam Ward 86,4 procent. Pittsburgh: Scott Wilson (Patric Hörnqvist), Sidney Crosby, Jevgenij Malkin (Carl Hagelin). Målvakt: Matt Murray 96,7 procent.

Publik: 12 145.

NY Rangers–Montreal 2–3 e str (1–1, 1–1, 0–0, 0–0,1–0)

NY Rangers: Oscar Lindberg (3) (Jesper Fast), Rick Nash. Målvakt: Henrik Lundqvist 92,9 procent. Montreal: Andrew Shaw, Shea Weber, Paul Byron (avgörande str). Målvakt: Carey Price 93,3 procent.

Publik: 18 006.

New Jersey–Ottawa 1–2 (0–0,0–1,1–1)

New Jersey: Travis Zajac. Målvakt: Cory Schneider 91,3 procent. Ottawa: Kyle Turris, Erik Karlsson (10). Målvakt: Craig Anderson 96,7 procent.

Publik: 12 343.