Foto: Frank Gunn / TT / NTB Scanpix

NEW YORK. I natt utbröt årets party i Toronto.

För, jo – Maple Leafs vann en dramatisk hemmamatch mot Pittsburgh och är därmed klara för Stanley Cup-slutspelet för första gången på fyra år.

William Nylander bidrog med en grann assist och stod överhuvudtaget för en finfin insats.

– Ja, jag tycker att William var helt fantastisk, berömmer coachen Mike Babcock efter 5-3-segern.

Streck-racet i NHL är avgjort.

Det blir Toronto Maples som tack vare sin seger över Pittsburgh i ett sjövilt Air Canada Centre i natt tar den enda återstående platsen på den östra planhalvan, varmed säsongen alltså är över för Tampa Bay Lightning och New York Islanders, trots imponerade vinster de senaste dagarna.

Men det blev dramatiskt in i det sista.

Leafs – som behövde två poäng för att ”clincha” – tappade 2-1-övertag till 2-3-underläge i tredje perioden och var illa ute, särskilt som danske keepern Frederik Andersen i mittakten hade blivit påkörd av den notoriskt fule Tom Sestito och tvingats avbryta matchen.

– Men vi höll tvivlen borta. Det fanns inget annat val. Vi spelade för våra liv, säger målskytten James van Riemsdyk till Toronto Sun.

Andra slutspelet på 13 år

Till slut bar den inställningen frukt.

14.30 in i slutakten kvitterade unge finländaren Kasperi Kapanen med den korta NHL-karriärens första mål, och det indikerar att han har viss känsla för viktiga mål, för vem var det som satte övertidsmålet i JVM-finalen förra året om inte Kapanen. Knappa tre minuter senare tryckte Connor Brown in ledningspucken också, och sedan nådde Auston Matthews milstolpen 40 mål i tom kasse.

Då var det klart.

– En stor seger för vår klubb och en stor seger för vår stad. Jag är exalterad för killarna, vi har en fantastisk möjlighet nu, säger coachen Mike Babcock under en tv-sänd presskonferens strax efter slutsignalen.

William Nylander gjorde inga mål mot Penguins, men stod för en enastående snygg passning till ett Tyler Bozak-mål i andra perioden och bidrog även på andra sätt till Leafs är klara för sitt första slutspelsframträdande sedan 2013, och sitt blott andra på 13 år.

– Ja, jag tycker att William var helt fantastisk ikväll, berömmer Babcock.

Vill undvika Washington

Vilka Leafs får möta i förstarundan, som startar på onsdag eller torsdag, avgörs först natten till måndag.

Om de tar minst en poäng i grundserieavslutningen mot Columbus säkrar de andraplatsen i Atlantic-divisionen och går upp mot Ottawa, som med sin seger mot New York Rangers tidigare under lördagen ”clinchade” andraplatsen. Skulle de istället förlora väntar seriesegrarna Washington, och i så fall får Ottawa ta sig an Boston.

– Att vi vi kunde fixa det här känns rätt fint, men vi har fortfarande jobb kvar att göra, säger Auston Matthews.

Kort sagt:

De vill undvika Washington.

Huruvida Andersen är redo för spel när slutspelet bara igång är oklart.

– Jag hoppas det, men har inga uppdateringar om hur han mår, meddelar Babcock.