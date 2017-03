AVSLÖJAR: ”Kuben” kickas från C More

Thomas Andersson (höger) med Niklas Wikegård (mitten) och Petter Rönnqvist i studion.

Stort fokus på domare, regler och situationsrum i hockeysverige.

Då väljer C More att ta bort domarlegendaren Thomas ”Kuben” Andersson från studion.

– Fick beskedet att jag inte fick fortsätta mitt kontrakt, säger Thomas Andersson.

Just nu råder hockeyfeber i Sverige.

Kvalspel, slutspel och även Karlskogas kamp i två-tre akter mot AIK.

Med viktiga matcher kommer känslor, diskussion om domslut, både på isen och vid sidan om eftersom situationsrummet avgör många målsituationer.

Bara den senaste veckan har det varit stor debatt om Luleås bortdömda mål i den andra åttondelsfinalen. Mikael Ahléns mål i onsdagskväll i Löfbergs Arena eller Daniel Wessners mål på torsdagskvällen som föregicks av offside.

För att stärka upp sin regelkompetens i studion har C More kontrakterat före detta domaren Thomas "Kuben" Andersson fram till våren 2017.

Han startade med C More i september 2015 och har sedan dess använts flitigt i studion för att kommunicera och ha en dialog i domarfrågor. Han gav sin syn på domarens jobb, gav information om regler, domarens arbetsmiljö och bedömningar samt stöttade experter som Sanny Lindström och Niklas Wikegård i den djungel av olika domar- och regeltolkningar som finns.

”Synd. Jag trivdes jättebra”

Nu är han friställd från den tjänsten.

Han fick beskedet i mitten av februari, i samband med en sändning.

– Ja, det stämmer. Fick beskedet att jag inte behövdes längre. Situationsrummet används i studion istället. Synd. Jag trivdes jättebra. Det var kul, och nyttigt, att förklara för tittarna hur domarna fungerar. Jag försökte komma med bra inspel om hur man ska se på olika regler och varför de finns. Situationsrummet har utvecklat ishockeyn i Sverige till det bättre och jag tycker den fyller en funktion, men jag tycker studion är i behov av en domarexpert, också, för att få en vettig dialog, utvecklar ”Kuben”.

Det "Kuben" syftar på är att C More sedan en månad tillbaka använder sig av en direkt-lina in till situationsrummet där Christer Lärking ger svar direkt till studion, och tittarna, varför exempelvis målet dömdes bort, eller inte dömdes bort.

Domarlegendaren Thomas Andersson, 54, är ifrån Gävle.

Han dömde 1104 matcher i Sveriges högsta liga mellan åren 1989–2014. På meritlistan finns fem VM, ett OS och tre JVM. Han fick fyra Guldpipor, spelarnas pris till bästa domaren i Sverige.