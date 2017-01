St. Louis vann Winter Classic-duellen

NEW YORK. I tredje perioden tog ryske artisten Vladimir Tarasenko över showen.

Därför vann St. Louis Winter Classic-duellen mot Chicago Blackhawks i den grå vätan på baseboll-arenan Busch Stadium.

– Jag har inte varit med med om något häftigare, säger ”Tank” efter 4–1-segern.

De 46 500 som, trots regn och rusk, hade bänkat sig på läktarna i klassiska baseboll-laget St. Louis Cardinals hemmaarena för 2017 års version av NHL-institutionen Winter Classic fick se en duell som länge var precis så jämn och tajt som drabbningar mellan de två Central Division-rivalerna brukar vara,

Backen Michael Kempny gav gästerna från Illinois ledningen med 1–0 efter bara en dryg minut och svenske Patrik Berglund dök i mitten av andra perioden upp precis framför Corey Crawford i Blackhawks-kassen och snärtade in kvitteringen.

”Var väldigt taggat”

Inför sista 20 minuterna stod fejden, som spelades i högt tempo på osedvanligt bra utomhusis, således och vägde.

Men då ryckte alltså 25-årige ryssen Vladimir Tarasenko åt sig dirigentspöet.

Först vallade han via olycklige Niklas Hjalmarssons ena skridsko in 2–1 och mindre än två minuter senare piskade han in 3–1 bakom Crawford också.

Så tar man över en match.

– Men det var inte bara jag som tog över, hela laget var väldigt taggat och ville vinna den här matchen, säger han till NBC.

– Det var överhuvudtaget en fantastisk upplevelse , jag har inte varit med om något häftigare.

”Oförglömligt”

Innan matchen var över hann Alex Steen sätta 4–1 i tom kasse också och därmed bokfördes han för NHL-karriärens 501:a poäng.

Milstolpen 500 nådde han redan när han assisterade till landsmannen Berglund mål i andra perioden.

– Jag är glad, men framförallt för staden och våra fans skull, säger han till NBC.

– St. Louis har väntat länge på att få arrangera den här matchen och när den drömmen nu realiserades blev det precis så oförglömligt som alla hade hoppats.

