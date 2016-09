Mardrömsstarten: ’Bert var rasande’

Linköping nära slutspelet i CHL

Linköpings amerikanske forward Broc Little gjorde två mål i 4–1-segern borta mot Jyp i gruppspelet i Champions Hockey League. Antti Suomela gav Jyväskylä-laget ledningen i första perioden, men Linköping kvitterade före periodvilan genom Henrik Törnqvist. Broc Little gjorde 2–1 tidigt i mittperioden och ökade på till 3–1 drygt sex minuter in i tredje perioden. Kristian Näkyvä, som spelade i Jyp…