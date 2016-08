Svensken knäckt: ”Var fruktansvärt”

Svedberg är inne på sin andra KHL-säsong med laget Salavat Yulaev Ufa.

Men säsongsdebuten vill den tidigare NHL-målvakten nog helst glömma.

Laget blev totalt asfalterat borta mot SKA St. Petersburg.

Och det var de ryska superstjärnorna som förödmjukade Svedberg och hans lagkamrater.

Redan efter 30 sekunder släppte 26-åringen in sitt första mål när Pavel Datsyuk, som lämnade NHL efter uppmärksammade former, enkelt kunde lägga in pucken med en backhand från snäv vinkel.

"Ett stort misstag"

– Jag fastnade med skridskon och tappade balansen. Det är naturligtvis ett stort misstag, säger Svedberg till ryska Sovsport.

När slutsignalen ljöd hade St. Petersburg vunnit med 7–1, Datsyuk gjort ytterligare två målgivande passningar och Ilja Kovaltjuk fullbordat ett hattrick.

En bedrövad Svedberg fick frågan om hur stämningen i omklädningsrummet var efter matchen.

– Vad som händer i omklädningsrummet stannar i omklädningsrummet. Det berättar vi inte om för reportrar. Men jag kan säga att stämningen var fruktansvärd, svarar han.

Svensken gjorde alla tre mål

Även Andreas Engqvist och Linus Omark fanns på isen i Salavat Yulaev Ufa och fick en varsin assistpoäng i lagets tröstmål i den tredje perioden.

En annan KHL-svensk kan dock glädjas.

Landslagsmannen André Petersson gjorde succé när hans Sotji besegrade finska Jokerit på torsdagskvällen. Smålänningen gjorde nämligen alla tre mål i 3–2-segern.