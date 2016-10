Klas Dahlbeck till Carolina Hurricanes

Klubben passade under tisdagen på att plocka Arizona-backen Klas Dahlbeck på så kallad waivers.

NEW YORK. Ytterligare en svensk är klar för Carolina Hurricanes.

Arizona satte 24-årige Klas Dahlbeck – som inledde sin NHL-karriär i Chicago – på waivers igår morse, i hopp om att han skulle inleda säsongen i farmarlaget i Tucson.

Men det blir det inget med.

Spelare som går genom just waivers kan under 24 timmar plockas av andra klubbar och under tisdagen högg alltså Carolina Hurricane på Dahlbeck.

Det draget befäster Hurricanes ställning som NHL:s verkliga svensklag.

I truppen i Raleigh ingår ju sedan tidigare Elias Lindholm, Victor Rask, Joakim Nordström, Eddie Läck och Viktor Stålberg – plus Lucas Wallmark och Erik Karlsson (den andre...) i det farmarlag som numer coachas av Ulf Samuelsson.

Stjärnan blir kvar i Tampa Bay

Ytterligare ett antal spelare bytte under tisdagen klubb på samma sätt.

Minnesota tog unge finländare Teemu Pulkkinen av Detroit, New Jersey P-A Parenteau av New York Islanders, Pittsburgh målvakten Mike Condon av Montreal och Toronto Seth Griffith av Boston.

Samtidig meddelades att Tampa till sist lyckats skriva nytt kontrakt med stjärnan Nikita Kucherov, ett för klubben mycket förmånligt kontrakt ”bara” värt 4.76 miljoner dollar per säsong i tre år.