Dundersuccé – nu häcklas svensken

Hela hockeyvärlden talar om Auston Matthews efter 19-åringens osannolika NHL-debut med fyra mål för Toronto. Med det blev supertalangen den blott femte spelaren i NHL-historien att göra hattrick i sin debutmatch.

”Tittade upp på jumbotronen”

1943 var det Alex Smart, 1979 Real Cloutier och i oktober 2008 svenske Fabian Brunnström.

– Det var otroligt. Jag kommer ihåg att jag innan matchen tänkte att ”det hade varit kul att få göra ett mål”. När matchen väl började kom ett, två och ett tredje också. Det var helt otroligt. Jag tittade upp på jumbotronen efter det tredje målet och det stod bara ”new NHL record”. Tredje gången i historien. Helt ofattbart. Hattarna började trilla in på isen. Det var något jag aldrig hade kunnat drömma om innan, säger Brunström.

Numera är de fem efter att först Derek Stepan och nu senast alltså Auston Matthews också noterats för hattrick i sina debutmatcher. Matthews är ensam om att ha gjort fyra mål.

Efter 19-åringens succé talade hockeyvärlden i natt för första gången på åtta år också om Fabian Brunnström igen. Men det var inte nostalgiska hyllningar som cirkulerade. Det var varnande exempel och det var hån.

”Snälla, nämn inte ens Fabian Brunnström i samma mening som Auston Matthews”, skrev till exempel legendaren Mike Modano på Twitter med hashtagen ”#Hero/Zero”.

Samme Modano som var assisterande lagkapten i Dallas Stars när Brunnström gjorde sin succédebut för klubben 2008.

– Jag såg att han skrivit det men jag vet inte varför. Jag har ingen som helst kommentar till det. Jag tyckte väldigt bra om honom när vi spelade ihop, säger Brunnström.

Finns det något gammalt groll där?

– Absolut inte.

”Uppståndelsen var sinnessjuk”

Häcklandet har dock inte något med Fabian Brunnströms debutmatch att göra. Utan hans fortsättningen.

När Fabian Brunnström kom till Dallas Stars 2008 gjorde han det som en så sent utvecklad talang att han inte hade blivit draftad av någon NHL-klubb. 2005/06 spelade han med Jonstorp i division 1, 2006/07 tog han Borås till Hockeyallsvenskan och 2007/08 imponerade han så stort i Färjestad att Detroit Red Wings, Toronto Maple Leafs och Vancouver Canucks alla gjorde upp med Dallas Stars om den 23-årige svensken.

När Brunnström väl landade i Nordamerika var förväntningarna uppskruvade till närmast ohanterliga höjder.

– Det var sinnessjukt. Jag spelade bara hockey och fattade ingenting men media skrev upp mig och det var överallt på internet så det blev ofantligt stor uppståndelse. Jag tror det påverkade positivt i början men definitivt negativt senare eftersom pressen blev såpass stor. Det hade varit lättare att komma in i NHL på ett lite lugnare sätt.

Hur mycket extra press innebar ditt hattrick i premiären?

– Jag brukar skoja och säga att jag satte ribban lite för högt med de tre målen. Men faktum var att pressen var där redan tidigare så när målen kom var det nästan som en lättnad. Jag kände att jag kunde pusta ut och spela vidare lite lättare.

Trots lättnaden målen innebar blev den fortsatta NHL-karriären tung för Fabian Brunnström. NHL blev till AHL och Dallas till Detroit innan Brunnström säsongen 2012/13 gav upp drömmen och skrev på för Frölunda.

”Nu är det roligt att lira igen”

Förra säsongen spelade 31-åringen inte alls och inför den pågående fick han efter provspel nobben av Malmö Redhawks. Istället skrev forwarden på för Rungsted Seier Capital i danska Metal Ligaen.

– Det är riktigt kul. Jag var väldigt tveksam i början när jag fick förslaget men är väldigt glad i dag att jag tog beslutet att spela här. Jag trivs väldigt bra, kan bo i hemstaden och pendlar till Danmark varje dag. Det funkar jättebra och jag trivs verkligen med tillvaron.

Hur bra är den danska ligan?

– Det är ett annat spel, lite öppnare och mer offensivt. Jag vet inte vad jag ska jämföra med, om det är allsvensk nivå kanske, men det är betydligt mer öppen hockey med fart och fläkt som kan passa mig. Det är inte så strikt som i Sverige på sina sätt så det känns kul.

Karriären gick på flera sätt rekordsnabbt både uppåt och nedåt för Fabian Brunnström. Men när han nu väl landat låter det som en väldigt harmonisk 31-åring.

– Just nu försöker jag leva i nuet. Det viktigaste är att jag tycker det är kul att lira igen, det tyckte jag inte innan. Sedan får vi se om det här kan vara starten på något nytt. Just nu känns det bara kul och inspirerande så den som lever får se.

Vad tror du själv skiljde mellan att du skulle fortsätta göra succé i NHL och hur det slutade där?

– Andra säsongen var katastrof för mig, jag blev skadad och vi bytte coach och allt, så den satte käppar i hjulet. Det var inte bra. Men överlag tror jag att det hade varit mycket bättre för mig om jag kommit in i AHL i början och spelat där två-tre år och fått växa in i spelet i lugn och ro. Nu kom jag in som superhajpad och kastades rätt ut mot stjärnorna. Det blev det stjärnfall mer eller mindre, säger Brunnström och fortsätter:

– Men jag är väldigt glad för det jag fick uppleva. När jag var 20 år jobbade jag fortfarande på Burger King i Helsingborg. Några år senare spelade jag i NHL och debutmatchen var fantastisk. Det är något jag kommer ha med mig hela livet.

