ALL OVER PRESS, Reuters

Foto: ALL OVER PRESS, Reuters

NEW YORK. Finländska supertalangen Patrik Laine har just upplevt sitt livs natt.

Det var en kväll när historien och framtiden knöts ihop i MTS Centre i Winnipeg.

Under en ceremoni före matchen mot Toronto Maple Leafs valdes svenska legendarerna Anders Hedberg och Ulf ”Lill-Pröjsarn”, som de allra första, officiellt in i Jets Hall of Fame.

– Jag tror ingen riktigt kan förstå hur exalterade vi är över att få vara tillbaka i en stad där hockey inte bara är underhållning utan en livsstil. Det är underbart, sa Hedberg till publikens jubel.

Sedan gick Patrik Laine – i praktiken redan garanterad en plats i samma Hall of Fame om några decennier – ut och visade att hockey dock KAN vara sprakande underhållning också på en sådan plats.

Nylander gjorde sitt första

Det började visserligen inte särskilt muntert för Jets.

Toronto gick upp i 4-0-ledning – bland annat sedan William Nylander prickat in sitt första mål för säsongen och också spelat fram ett mål signerat Nazem Kadri.

Men i slutet av andra perioden reducerade Tyler Myers – och i tredje perioden började Laine Show.

Redan efter en minut vände han på en femöring framför Leafs-kassen och sprätte in 4-2. Därefter hann kedjekamraten Scheifele pricka in 4-3 – och när 55 sekunder återstod kvitterade den 18-årige finländaren med sitt makalösa skott.

Därefter följde alltså övertid och den hann pågå i 2.40 minuter innan vem om inte Patrik Laine kom loss och fullbordade såväl den färska NHL-karriärens första hat trick som den historiska vändningen med ännu en missil i nätmaskorna bakom Frederik Andersen.

”Det blev helt otroligt”

– Vi var verkligen inte bra de två första perioderna, inte jag heller. Men sedan blev det helt otroligt, säger han till en febrig mediahop i omklädningsrummet efteråt.

– Hur det kändes att fullborda ett hat trick? Det här är världens bästa liga och jag lyckas göra tre mål. Det är rätt coolt.

Precis innan Laine avgjorde var Auston Matthews , draftettan från i somras, fri framför Jets-kassen, men missade.

Istället smackade tvåan i samma draft alltså in sudden-pucken ögonblicket därpå.

Tung symbolik – och skäl för publiken i MTS Centre att börjar skandera ”Laine's better, Laine's better”.

– Jag hörde det. Det lätt trevligt, flinar NHL:s nye superstar.