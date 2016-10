Henke: ”Starten var lite chockerande”

Boston tog ledningen efter tio sekunder – och ökade på till 2-0 på ett skott som den svenske målvaktsstjärnan vanligen inte släpper in.

NEW YORK. Det började riktigt illa för Henrik Lundqvist och New York Rangers hemma på Manhattan i natt.

”Original Six”-mötet mellan new York Rangers och Boston Bruins på Madison Square Garden hann alltså bara pågå i tio sekunder.

Sedan trampade 20-årige tjecken David Pastrnak — bekant från Södertälje – runt passive hemmabacken Nick Holden och vinklade in pucken bakom Henrik Lundqvist.

– Du håller på och förbereder dig hela dagen, genomför en morgonvärmning, kommer till hallen och tänker att du ska göra en bra match och så pang direkt efter tio sekunder...det är inte direkt optimalt, säger ”Henke” med ett snett leende efteråt.

Inte blev det roligare när Bruins-rookien Austin Czarnik knappa femton minuter in i samma period stänkte in ett skott som tog den svenske keepern i bröstkorgen och på något sätt smet in.

– Pucken studsade på Brandy Skjeis knä och bara försvann i tröjan på honom. Jag tror jag läste den till höger och den gick till vänster. Man ser lite dum ut i sådana situationer, men det är inte mycket att göra, konstaterar Lundqvist.

Samtidigt hade Zane McIntyre – rookien Boston hade tvingats ställa i kassen på grund av skador på både Tuukka Rask och Anton Khudobin – överglänst sin berömde kollega på andra sidan rinken med ett par riktigt vassa räddningar.

”Var lite chockerande”

Men i andra vände det, Rangers fick en räcka powerplay, kunde utnyttja några av dem och gick upp i 3-2-ledning. Sedan ökade de på till 5-2 i slutakten.

– Starten var lite chockerande, men vi har bra ”go” i laget och tror på det vi gör. Jag är väldigt glad över hur vi svarade upp, fortsätter ”Henke”.

– Vårt powerplay var den stora skillnaden. Vi fick ett par chanser i andra och det är där vi vänder matchen.

Jesper Fast och Mika Zibanejad noterades för en assist vardera.