Navet i fruktade kedjan ”Legion of Doom” blev än mer odödlig i natt när Eric Lindros, 43, tillsammans med flera andra NHL-legendarer valdes in i Hall of Fame.

Förutom att tacka nära & kära, sina radapartners Mikael Renberg och John LeClair, passade Philadelphia Flyers-ikonen bland annat på att bjuda publiken i Toronto på en skön historia om Renberg – som inte kunde hålla sig för skratt.