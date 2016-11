När NHL:s två hetaste svenskar just nu, Nicklas Bäckström och Alexander Wennberg, ställdes mot varandra såg ”Bäckis” länge ut att dra det längsta strået.

Bäckström, fem poäng på sina två senaste matcher, öppnade målskyttet för sitt Washington i hemmamötet mot Columbus bara tre minuter in i matchen.

”Hade nog bara tur”

Han tog pucken in i offensiv zon och flippade en lös puck som letade sig hela vägen förbi Sergej Bobrovskij i mål.

– Det var en passning till Marcus (Johansson, lagkamrat), men jag vet inte vad som hände... jag hade nog bara tur, säger ”Bäckis” om målet.

Columbus kvitterade sex minuter in i den andra perioden via Nick Foligno men bortaglädjen blev kortvarig då ”Bäckis”, bara minuter senare, hittade en puck fram till Alexander Ovetjkin som sköt in ledningsmålet i powerplay.

Wennberg avgjorde

Columbus kvitterade på nytt, redan 14 sekunder in i den tredje perioden, via Brandon Dubinsky och när Bäckström, med bara två minuter kvar av matchen, fick en utvisning för hög klubba så avgjorde Colombus.

Efter ett klappklappspel kunde Alexander Wennberg, som leder svenskarnas poängliga, skjuta in sitt tredje mål för säsongen.

– Vi hittar sätt att vinna på. Det är inte alltid vackert, men det fungerar, säger Wennberg.

3-2 stod sig matchen ut och Columbus har nu fyra raka vinster.