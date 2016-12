Lundqvist: ”Klart att man funderar”

”Henke” i exklusiv intervju om att för första gången hotas om förstaspaden

Foto: TT

NEW YORK. Kungen har inte abdikerat.

Men efter tre matcher på bänken, när finländske prinsen Antti Raanta briljerat och hållit nollan två gånger i rad, sitter Henrik Lundqvists krona för första gången på elva år måhända på sniskan.

Den största svenska stjärnan på Manhattan tar dock utmaningen med vad som skulle kunna beskrivas som sammanbitet lugn.

– Det är klart att man funderar lite, jag är tävlingsmänniska och vill spela, det är inget att hymla om. Men framförallt handlar det om att Antti spelat väldigt bra och det är roligt för honom. Jag försöker inte uppförstora det för mycket för egen del, säger ”Henke i en exklusiv intervju med Sportbladet.

Att säga att Henrik Lundqvists position som New York Rangers förstekeeper är hotad vore att ta i. Klubben har så mycket investerat i den 34-årige svensken – ekonomiskt, kontraktstekniskt, emotionellt och mentalt – att det krävs jordbävningsliknande omvälvningar för att det ska kunna ske.

Men för första gången sedan han själv konkurrerade ut Kevin Weekes hösten 2005 går det att hävda att ”Kung Henrik” senaste veckan i alla fall utmanats på allvar.

Han har suttit bänkad tre matcher i rad, vilket bara skett vid några få tillfällen under det dryga decennium han regerat i Madison Square Garden, och i hans frånvaro har backup-målisen Antti Raanta svarat för storartade insatser.

Den 27-årige finländaren höll nollan borta mot mäktiga Blackhawks i Chicago i fredags – och gjorde om det i derbyt mot New Jersey Devils hemma på Manhattan två dygn senare.

”Uppförstorar inte”

Så det vore naturligt om Lundqvist kände sig åtminstone lite skakad.

Men... nja, riktigt så låter det inte när vi talar med honom dagen innan det som eventuellt blir comeback – eller fjärde matchen på raken som båsdörrsöppnare.

– Jag försöker inte uppförstora det för mycket. Vi spelar 82 matcher på en säsong. Det här är en vecka, säger han under en ledig eftermiddag hemma på Manhattan.

Så du mår bra?

– Det är klart att jag funderat en del de senaste dagarna. Jag är tävlingsmänniska och vill spela, det är inget att hymla om. Men Antti har spelat bra och jag förstår att han får starta. Det handlar om vad som är bäst för laget. Jag får försöka fokusera på det jag kan kontrollera och träna bra och se till att vara redo när jag får chansen igen.

Ja, det här handlar mer om att han varit väldigt bra än att du varit anmärkningsvärt dålig, eller hur?

– Jag tycker inte det varit så jättedåligt och kollar man mitt ”record” är det helt okej. Vad gäller de senaste matcherna tycker jag att jag bidrog till segrarna mot Philadelphia och Carolina två gånger om. Sedan var det två matcher jag var mindre nöjd med och det finns några saker som kan bli bättre och som jag behöver jobba på. Men det här hade varit svårare att acceptera om Antti inte varit så bra, om jag fått sitta ändå. Men han har förtjänat att få starta och det är väldigt roligt för honom.

Tidigare under NHL-karriären när det gått upp och ner för dig har du ändå fått fortsätta spela och kommit in i den rytm du brukar beskriva som väldigt viktig. Men det är lite annorlunda nu?

– Ja, under många år fick jag tillfälle att spela mig igenom tyngre perioder och det var tacksamt. Då håller man inte på och grubblar utan spelar bara på och kommer in i just en rytm. Men det ändrades redan för några år sedan, jag ska spela färre matcher och den där rytmen är kanske lite svårare att hitta. Men det är bara att vänja sig vid.

”Vet inte vad jag ska tänka”

För oss som inte är målvakter, vilket ju verkligen är de allra flesta, är det svårt att inte undra hur man tänker i din situation på bänken. Är man verkligen glad åt att konkurrenten håller nollan ytterligare en match eller tänker man, att... ”fan, kan han inte släppa in nån puck åtminstone”?

– Jag vet faktiskt inte riktigt vad jag ska tänka och känna. Igen, tävlingsmänniskan i mig vill in på isen och visa att jag kan hjälpa laget att vinna. Och när man sitter på bänken några gånger tänker man som sagt mer än när man är ute på isen. Men alltså, självklart är jag glad att det går bra för laget och för Antti och att att vi vinner. Det är det viktiga.

Ja, Raanta har i kommentarer efter matcherna hyllat dig för att du varit så professionell och visat honom stort stöd.

– Men det är ju självklart. Vi är en grupp och den gruppen har ett mål uppsatt som vi strävar mot tillsammans. Det är mycket större än vad som händer mig som enskild spelare en vecka.

Det finns vissa bedömare och fans som sedan flera år tyckt sig se att Rangers omedelbart tajtar till defensiven så fort din back-up spelar. Teorin går ut på att utespelarna är så vana vid att du städar upp efter eventuella misstag att de, medvetet eller inte, slappnar av mer när du står. Håller du med?

– Nja, jag vet inte. Det är svårt att analysera för mig som målvakt. Vad jag kan konstatera är att vi spelat bra och uppträtt smart i egen zon de senaste matcherna, och Antti gjort viktiga räddningar vid rätt tillfällen. Det känns bra för laget.

Har du pratat extra mycket med er målvaktscoach, Benoit Allaire under den här perioden? Ni har ju jobbat ihop under hela din NHL-karriär, han kan dig utan och innan.

– Ja, det är klart vi diskuterar. Men det gör vi alltid. Om det varit mer nu än vanligt vet jag inte. Som jag sa tidigare, för mig handlar det om att ha koncentrationen på det jag kan kontrollera och det är mitt eget spel. Det försöker jag förbättra på träningarna.

”Har fungerat i elva år”

Vad ska du göra för att inte sätta för stor press på dig själv när du startar en match igen, inte göra det för stort och tänka att du verkligen måste visa att du är förstemålvakt?

– Ja, vad ska jag göra... inte tänka för mycket, helt enkelt. Tro på mig själv och det jag gör och har gjort. Det har fungerat hyggligt i elva år, trots allt. Det finns ingen anledning att sätta för stor press på sig själv.

Det låter överhuvudtaget som att du tycker att vi i media och andra runtomkring gör för stor sak av det här?

– Det blir väl lätt så. Ni får något att diskutera och ställa frågor om, hehe. Men ja, så oerhört stort är det ändå inte. Det handlar om en vecka av säsongen. Det blir lite dramatiskt, kan man kanske tycka.

Det är ändå en liten påminnelse om att konkurrensen är knivskarp, eller hur?

– Så är det. Det finns inga garantier, det kommer ständigt nya hungrigare spelare och alla vill såklart spela. Jag tycker kvaliteten på målvakterna i ligan höjts de senaste åren också. Alla håller hög klass nuförtiden . Så det gäller att fortsätta jobba hårt, man måste vara på topp hela tiden.

När ”Henke” får visa att han fortfarande är det återstår att se.

Coachen Alain Vigneault säger att han tagit beslut om vem som ska starta i kassen mot Chicago natten till onsdag, men omvärlden får veta först efter tisdagens så kallade förmiddagsvärmning.

Först då står det klart om kungakronan trots allt sitter där den ska igen.