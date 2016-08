Emma Eliasson: ”Motiverad att slå honom på käften lite”

Historien känner ni förmodligen till sedan innan. Sveriges bästa spelare och Luleås lagkapten Emma Eliasson, 27, nobbades i sommar i Damkronorna under uppmärksammade former.

Dessutom har det blivit känt att ett brev som krävde Leif Boorks avgång har signerats av flera av landslagets stjärnspelare, däribland Eliasson och också nu petade lagkaptenen Jenni Asserholt, 28.

I dag samlades alla tio SDHL-klubbar (tidigare Riksserien), representanter från förbundet och Leif Boork för en upptaktsträff inför säsongen.

"Jag hoppas jag är större än så"

En del av samtalen kom att handla om den stormiga situationen i Damkronorna, som var märkbar.

– Du kommer inte få mycket av mig, suckade Emma Eliasson.

Har du satt munkavle på dig själv?

– Ja… Det är onödigt att kommentera. Det är skönare att fokusera på det man kan påverka.

Du ska inte prata med Boork här?

– Nej, jag tror inte det.

Men en förbundskapten går runt här inne, och du känner inte för att prata med honom. Det måste ändå kännas på ett särskilt sätt?

– Ja, nog var det surt när han hälsade på Glader (Fredrik, tränare Luleå) och inte på mig. Men ska han köra det spelet så varsågod. Jag hoppas att jag är större än så.

Har det här påverkat dig nu inför säsongen som väntar?

– Ja, ändå lite. Jag är sjukt motiverad att göra en bra säsong och slå honom på käften lite. Vara så bra som jag aldrig varit.

"Sval relation"

När Leif Boork ska beskriva relationen med Eliasson funderar han en stund.

– Den är väl ganska, vad ska vi kalla den, ehm… Sval, kan vi väl säga. Eller avvaktande.

Du hälsade inte på henne i dag, bara på hennes tränare?

– Nä, men alltså jag kom in ganska sent och när jag kom in stod Fredrik precis där jag var. Det var fler jag inte hälsade på.

Så det var inget mot henne?

– Nej, absolut inte. Det här är på professionell basis. Sedan hälsade inte hon på mig heller…

Jenni Asserholt berättar att hon känner att det vore tråkigt om hennes 13 år i landslaget avslutas på det här sättet.

– Jag skulle nog vilja ha ett muntrare avsked. Tråkigt om det här skulle vara slutet, säger hon.

"Hon har inte blivit sämre"

Leif Boork sa i en tidigare intervju med SVT om Asserholt att man inte kan leva på gamla meriter, och berättar också för Sportbladet att han tycker att hennes skador den senaste tiden gjort att hon varit sämre i landslaget.

Det får hennes tränare i HV71, Ulf Johansson, att reagera.

– Sämre? Hon har inte blivit sämre, vad jag tycker. Folk skulle se hur den människan lägger ner tid och kraft i sin träning och allting och hur det smittar av sig på våra andra 23 utespelare och även målvakter. Jag tror att vi kommer se en Jenni Asserholt i år som kanske kommer att överraska en och annan. Hon är jätteviktig för oss och det finns ingen av de andra nio tränarna här som inte skulle vilja ha Jenni i sitt lag. Det säger väl allt. Jag tycker att det är tråkigt att varken Emma eller Jenni är med.

Leif Boork menar att dörren för de båda spelarna är stängd, men inte låst.

Vad betyder det, Leif?

– Det hör du väl ganska väl vad det innebär. Jag vill inte ta bort alla möjligheter. Men jag känner mig trygg i de beslut jag tagit och kan stå för dem.

Riksserien har inför den här säsongen bytt namn till SDHL, svenska damhockeyligan.