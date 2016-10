”Kan hålla med om att det blev passivt”

LÄS OCKSÅ WENNERHOLM: Han kör svensk hockey i botten Tre Kronor besegrade Ryssland i ett mästerskap för första gången på tolv år. Vann det som på förhand kallades dödens grupp. Undvek Kanada i semifinal.

Ändå blev det ingen drömfinal mot just Kanada.

”Mycket som går fel...”

I stället en tung förlust i semifinalen mot all star-laget Europa.

Slovaken Tomas Tatar avgjorde i förlängningen och på en sekund var allting över:

– Just i den sekvensen är det mycket som går fel samtidigt. Allt från att Filip Forsbergs klubba rycks ur hans händer, till att ”Lunkan” (Henrik Lundqvist) ska stoppa pucken bakom mål och den rullar över hans klubba – vidare till situationen med pucken på Tatars skridsko och interference med klubban på ”Lunkans” benskydd. Och där tar det slut, säger Rikard Grönborg.

Den svenske förbundskaptenen fick utstå en hel del kritik efter uttåget. Allt från svenska folket, till svenska och internationella journalister tyckte att Tre Kronor uppträtt alldeles för passivt, och ifrågasatte även coachningen.

– Jag uppfattade inte frågan på presskonferensen som att vi var passiva. Jag svarade på att de (journalisterna på presskonferensen) tyckte vi var för defensiva och det är en jäkla skillnad för mig. Defensiv är ett så stort begrepp, defensiv spelar man så fort man inte har pucken. Vad jag tror de menade var att vi inte lät spelarna trycka på och sätta press högt upp i banan, men så var inte alls fallet. Det var inte alls vår matchplan. Nu blev det mer av en schackmatch mot Europa där båda lagen väntade lite på varandra. Jag kan till viss del hålla med om att det blev passivt men vi hade ingen plan att spela defensiv hockey som det har snackats om.

Varför blev det passivt?

– Jag har ställt den frågan till flera spelare. Om det berodde på något vi ledare sagt eller tryckt på som gjorde att de blev passiva och där har spelarna svarat nej. Vi har kommandot ungefär halvvägs in i matchen och leder med 1–0, sedan händer något i mitten av andra perioden i samband med att det var spel fyra mot fyra. Inför tredje perioden pratade om att släppa loss och köra. Våga vinna. Så gör de mål i första bytet i tredje perioden och då blir det ett jäkla jagande vilket jag tycker vi gör bra. Tror vi skapar 7–1 i målchanser i den perioden, vi får också till en kvittering.

Svarar om Karlssons istid

Du har fått kritik för att Tre Kronor spelade en passiv och tråkig hockey. Känner du själv att Tre Kronor tog ett steg åt det hållet i den här turneringen?

– Absolut inte. När man har ett lag måste man titta vilka som är våra styrkor och det gjorde vi inför turneringen, då vi även diskuterade det inom laget. Vår styrka var inte speed, det tror jag ingen tycker. Däremot puckkontroll, smarta centrar och backar som följer med upp i spelet. Det är vår melodi och det var dit vi försökte få matcherna, säger Grönborg och fortsätter:

– Nästa fråga är hur får man puckkontroll? För mig vore det konstigt om en 36-årig spelare skulle spela som Nordamerika när han aldrig har spelat så under sin karriär. Hur matchar man laget? Jo, efter lagets styrkor. Det tyckte vi var att Bäckströms kedja och framför allt Sedins kedja skulle få många offensiva situationer: som PP och tekningar i offensiv zon. Andra, som Krügers kedja, skulle få ansvar i egen zon och mot motståndarnas bästa.

Erik Karlsson då, fick han tillräckligt med istid?

– Han spelade 23 minuter i semifinalen, mest av alla våra spelare i den matchen, och nästan 22 minuter i snitt under hela turneringen. Han fick mer och mer istid ju mer vi tryckte på i offensiva situationer. Nordamerikanska journalister kritiserade även Ryssland för att de inte coachade Ovetjkin tillräckligt mycket, bland annat i matchen mot oss.

– Samtidigt coachar Kanada Crosby strax över 16 minuter per match. Nicklas Bäckström snittade 19.30 hos oss. Erik Karlsson snittade strax under 22 minuter, att jämföra med Drew Doughty som låg strax över 22 minuter. Erik fick spela PP och offensiva situationer så mycket han bara orkade medan andra fick större ansvar i defensiva situationer. Och jag tycker vi lyckades med den matchningen. Bäckström och Erik snittade en poäng per match mot bättre motstånd än de möter i NHL.

”Ingen som pratade om Kanada”

Du är nöjd med hur ni matchade laget under turneringen?

– Klart vi ville vinna sista matchen. Men det är ingen som pratade om Kanadas matchning och det är på grund av att de vinner. Det är det som är skillnaden när man vinner eller förlorar.

Henrik Lundqvist då, det var aldrig något snack om att han skulle stå så fort han var frisk?

– Inför turneringen var han odiskutabel etta, det tror jag alla kände. Efter att han missat första matchen hade vi en dialog med ”Lunkan” som gick ut på att känner han sig hundra procent och är redo att köra ska han köra. För mig var det ett ganska självklart val.

Rikard Grönborg kom tillbaka till Sverige förra onsdagen. Om en månad basar han över ett nytt Tre kronor-lag i säsongens första turneringen på europeisk mark: Karjala Tournament i Finland.

Hur blir det ladda om?

– Jag ser verkligen fram mot det. Jag är en hockeynörd, oavsett vilket uppdrag och vilka spelare det handlar om. På den här nivån är det väldigt proffsiga människor och spelare. Jag sporras bara av det.

Har du sett några SHL-matcher än?

– Ja, jag har betat av en hel del, jag såg även CHL-matcher i går (tisdag). Vi har redan satt ihop en bruttotrupp inför Karjala så den processen är redan igång. Nu när du hörde av dig satt jag och planerade lite resor till Ryssland och Schweiz för att se spelare där.

Hur fyller du på med energi efter att ha jobbat i princip dygnet runt i ett halvår med World Cup?

– Jag var lite jetlaggad förra veckan, det ska jag erkänna. Men jag får energi genom att göra de här utvärderingarna och prata med människor runt mig. Jag älskar hockey, älskar miljön och att jobba med de här människorna i ledarstaben. Älskar att snacka hockey. Just nu när vi två pratar går jag igång lite och gläds mot att hoppa på ett nytt tåg.