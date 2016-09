Svensk förlust i första genrepet

Live-published photos and videos via Shootitlive

Det var den första genrepsmatchen inför årets stora hockeyfest, World Cup, men Tre Kronor fick ingen vidare start.

Oliver Ekman-Larsson tryckte in pucken i nät halvvägs in i den andra perioden men målet dömdes bort då domaren ansåg att Marcus Krüger hade en skridsko inne i målgården och därmed störde den finländske målvakten Pekka Rinne.

”Solkart mål”

En felaktig bedömning, enligt Viasats experter.

– Till och med jag, som alltid brukar ta målvakterna i försvar, tycker att det här är ett solkart mål. I sådana här situationer måste det bara få bli mål…, säger Erik Granqvist.

Ett par minuter senare satte Alexander Barkov 1-0 till Finland efter slarv i egen zon av svenske backstjärnan Erik Karlsson.

Men Sverige vände på steken.

Loui Eriksson vallade in 1-1-målet via Pekka Rinne och halvvägs in i den tredje perioden kastade Carl Söderberg in en puck mot mål som letade sig hela vägen in i nät, mycket tack vare att Gabriel Landeskog skymde Pekka Rinnes sikt.

”Bästa jag sett”

Mikael Granlund kvitterade till 2-2 och matchen gick till förlängning, som avgörs i spel tre mot tre enligt NHL:s regler.

Där skapade Sverige det mesta och det bästa – men med cirka 40 sekunder kvar fick Finland ett två mot ett-läge och avgjorde via Olli Määttä.

– Det var bland det bästa tre mot tre-spel jag sett. Men en kontring är allt som behövs, att man går bort sig en gång, säger Rickard Wallin i Viasat.

Lagen möts igen redan på lördag, då på svensk hemmais.