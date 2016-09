Expertens lag: Går all in på Tre Kronor

LÄS OCKSÅ Utmana Bjurman – vinn New York-resa Jag går all in och hoppas att Tre Kronor spelar final, vilket jag tycker de ska ha stora möjligheter att göra. Och då ska mitt lag räcka riktigt långt.

Många kanske tycker det är konstigt att jag inte väljer hela Sedinkedjan, men jag hoppas firma Bäckström & Forsberg hittar kemin. Det såg i alla fall lovande ut i tredje perioden i Göteborg.

Skapa ditt eget drömlag här!

ABRAHAMSSONS LAG:

