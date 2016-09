De vände – efter katastrofstarten

– Vi visar moral, säger tränaren Magnus Sundquist till C More.

41 sekunder.

Så lång tid hann gå innan Björklöven tog ledningen hemma mot fjolårets succélag Tingsryd.

Lucas Sandström satte öppningsmålet bakom en skymd Tim Sandberg.

Och än värre skulle det bli för gästerna.

90 sekunder senare tryckte Jonas Emmerdahl in 2-0.

Stark vändning

Men Tingsryd reste sig.

Först genom att komma tillbaka till 2-2. Sedan, efter att ha släppt in ytterligare två snabba mål, genom att hämta ikapp till 4-4.

Och halvvägs in i den tredje perioden satte Oscar Holst segermålet till 5-4 och därmed har Tingsryd spräckt segernollan i årets säsong.

”Inte tillfälligheter”

Då hyllar tränaren Magnus Sundquist lagets moral.

– Att lyckas komma tillbaka från den katastrofala starten... Det är inte tillfälligheter, utan moral. Vi växte in i matchen och de blev kanske lite ängsliga. Inför tredje perioden tror jag att vi ville vinna medan de efter den starten var rädda att förlora, säger han i C More, enligt TT.

Västerås, däremot, har fått sämsta tänkbara start på säsongen.

Hemmaförlusten mot Modo i premiären följdes upp med andra raka förlusten, den här gången borta mot Karlskoga som vann med 4-2.