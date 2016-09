AIK vann hemma

– Det känns bra. Det blir en intressant säsong, säger Jesper Bratt till C More.

AIK fick en drömstart hemma mot Björklöven. I första anfallet fick Joakim Thelin pucken mitt i slottet och sköt in 1-0 efter 19 sekunder.

– Jag försöker nypa så snabbt som möjligt. Vi ville åka mycket skridskor, få in mycket puckar på mål och driva hårt, säger han till C More.

AIK utökade genom Michael Lindqvist och Emil Lundberg, de var i ledning med 3-0 halvvägs in i matchen.

Två sena mål från AIK

Lucas Sandström gav Björklöven kontakt med en reducering strax efter AIK:s tredje mål. Men närmare än så kom inte bortalaget. I stället avslutade AIK starkt.

Hemmalaget, som har inlett hockeyallsvenskan med två vinster på tre matcher, vann till slut med 5-1. Jesper Frödén och gjort Jesper Bratt gjorde varsitt mål i slutet av matchen.

– Vi spelar ganska bra under hela matchen. Vi sätter bra press och rör oss bra över hela banan, säger Bratt.

Förlorat tre raka matcher

– Det är tungt att förlora. Det blir på bekostnad av våra andraperiod. Vi måste försöka forcera i tredje och när vi inte får utdelning och de får 4-1 är det jobbigt, säger Tommy Jonsson, tränare i Björklöven, till C More.

– Det är aldrig roligt att börja en säsong med tre förluster. Men det gäller att behålla fokus och göra det vi tror på.