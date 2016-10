Succélaget vann igen – besegrade Modo

Förra säsongen spelade Västerviks IK i division 1. Modo tillhörde SHL. I kväll drabbade lagen samman i Örnsköldsvik.

Modo fick en smakstart på hemmaplan. Efter 35 sekunder rasslade det i nätet bakom Västerviks burväktare Jonas Fransson. Emil Molin, son till Brynäs-legendaren Ove Molin, tryckte in ledningspucken.

Men Västerviks spelare, som är fyllda av självförtroende efter en fantastisk start i hockeyallsvenskan, vände på tillställningen.

Fint mål av Öhman

Victor Öhman kvitterade innan periodpausen när han lyfte in pucken högt med en backhand. Ett skönt mål för 21-åringen, som är fostrad i Modo och har sin bror Oscar i klubben.

– Grymt kul att möta brorsan och Modo. Väldigt speciellt för mig. Därför är det extra kul att göra mål och vinna. Riktigt viktigt att vinna den enda tekningen vi hade också, säger Victor Öhman med ett leende.

I andra period ordnade Alexander Pettersson 2-1 till Västervik, och Fredric Andersson fastställde slutresultatet 3-1 i den tredje perioden.

Nykomlingen Västerviks IK toppar hockeyallsvenskan med 23 poäng efter nio matcher.

– Det kan räcka långt. Vi är lika bra som många andra lag. Vi får se hur det ser ut efter 25 omgångar. Vi ville vinna varje match, säger Conny Strömberg till C More. LÄS OCKSÅ PLUS ”Kalla oss gärna för värdelösa”

”Jag har ingen aning”

Klubbens tränare Mattias Karlin har hyllats rejält efter Västerviks fina säsongsinledning. Men han själv tonar ner insatsen när han får frågan om varför det gått så bra.

– Jag har ingen aning. Jag står och njuter när grabbarna spelar, sa Karlin inför matchen.

Modos tränare Andreas Johansson till C More efter förlusten:

– Det är ett bra lag, det såg vi i dag. De har en större tro på vad de gör, säger Johansson. LÄS OCKSÅ PLUS Hur kunde AIK välja att nobba honom?