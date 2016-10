Fredric Weigel slog sönder plexiglaset

Tränaren Mats Waltin skickade in den assisterande kaptenen till omklädningsrummet inför avgörandet – och sedan vände matchen.

Södertälje var helt under isen.

Södertälje ligger långt ner i den hockeyallsvenska tabellen och borta mot Oskarshamn fortsatte det inledningsvis att gå trögt.

Hemmalaget fixade en 3-0-ledning i början av andra perioden.

24-årige Fredric Weigel hade sedan ett fint läge i mitten av perioden, men tog inte vara på reduceringschansen.

Då brast det fullständigt för poängkungen i laget och efter bytet ställde han sig framför plexiglaset i båset och slog sönder det med ett hårt slag med klubban.

"Får nog ersätta själv"

– Det är dåligt, riktigt dåligt. Det där får han nog ersätta från egen plånbok. Ett klart olämpligt uppträdande av en spelare, säger experten Harald Lückner i C More.

Utbrottet uppmärksammades inte direkt, men ganska snabbt fick Weigel byta båset mot utvisningsbåset. Han fick ett personligt straff – 10 minuter för osportsligt uppträdande – och såg rejält skamsen ut där han satt.

Oskarshamns tränare tror att det egna laget kan ha gynnats av okylan i motståndarlaget.

– Ser man att det andra laget inte mår bra flyttas energin till vårt bås, sa Fredrik Söderström i C More.

"Han har ett stort ansvar"

Tränaren Mats Waltin var inte nöjd med sin assisterande kaptens beteende och skickade in spelaren, som noterats för nio poäng på tio matcher, i omklädningsrummet.

– Han har en bokstav på tröjan och har ett stort ansvar både på och utanför isen. Där klickade det, säger tränaren i C More.

– Det är en fråga om värderingar och hur vi ska uppträda och jag är helt säker på att han själv känner att det var helt galet. Det vi sagt vill jag hålla internt. Men man för ett samtal och är tydlig, säger Waltin.

Södertälje lyckades till slut vända 0-3 till vinst 4-3 på övertid.

Sportbladet söker Fredric Weigel.