Bäst i serien – ändå sämst på bortplan

Serieledande Timrå har gått fram som en ångvält hemma i NHK Arena hittills i år. Laget har plockat hem 25 av 27 möjliga poäng i hemtam miljö.

Och det är tur för Timrå att det fungerar så bra på hemmais – för på bortaplan är man iskalla.

I dag hade man 2-0-ledning borta mot Mora redan efter 5,36 i första perioden men rasade ihop till en ny förlust, den här gången med 5-2.

”Lämnar inget åt slumpen”

Det innebär att Timrå faktiskt är sämst i hela allsvenskan på bortais där man bara skrapat ihop fem poäng på sex matcher.

– Vi har jobbat på spelet på bortaplan och i den här matchen har vi ändå möjlighet att spela om poängen långt in i matchen, säger tränaren Roger Forsberg i C More.

För Mora var det femte raka hemmasegern och laget är nu femma i serien, sex poäng bakom Timrå.

– Vi kämpar och gör det vi ska, vi lämnar inget åt slumpen, säger tvåmålsskytten Pierre Engvall.