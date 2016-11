Klubben vädjade till spelarna inför den lediga helgen

Matchen mot AIK på fredagskvällen var den sista schemalagda aktiviteten som Västervik hade förra veckan. Efter 4–1-förlusten hade spelarna ledigt fram till måndagens träning.

Men tre dygns frihet under säsong medför ändå ett visst ansvar. För att försäkra sig om att spelarna inte skulle missköta sig kallade nykomlingen i hockeyallsvenskan till sig sin trupp tidigare under veckan. LÄS OCKSÅ Två lagkamrater fast för rattfylla under ledig helg

"Du är inte anonym"

– Laget hade genomgång kring den träningsfria helgen, säger klubbchefen Magnus Nilsson.

Vad sa ni?

– Vi pratade om vikten av att man är ledig med eget ansvar. I den lilla orten vi verkar i känner alla varandra, alla känner idrottsmännen. Du är inte anonym här.

Varningarna räckte inte. En spelare körde full och kraschade bilen under fredagen. En annan spelare stannades av polis under lördagen då han också körde rattfull. Båda får träna vidare med laget som ligger fyra i tabellen, men de får inte delta i onsdagskvällens möte med Almtuna.

"Inte tillräckligt tydlig linje"

Magnus Nilsson är besviken på spelarnas agerande, men på frågan om Västervik har en dålig alkoholkultur ger klubbchefen ett tvetydigt svar.

– Nej, det har jag inte tyckt att vi har haft. Men vi har inte haft en tillräckligt tydlig linje.

Västervik har ännu inte bestämt vidare påföljder för spelarna. Sportbladet har sökt båda, men de har inte velat kommentera händelserna. LÄS OCKSÅ PLUS Rattfyllor som skakat idrotten