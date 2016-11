Behandlas som det katten har släpat in

Sakta men säkert håller SHL-pamparna – med draghjälp från C More – på att nedmontera min kära hockeyallsvenska.

Processen har pågått ett tag nu och kokar vi ned det kom nådastöten när C More tog över sändningarna efter Viasat inför förra säsongen. Det lät förvisso bra att få alla matcherna samlade under ett tak (Viasat delade rättigheterna med S24), men jag fick snabbt känslan av att allt inte stod rätt till.

När Viasat tog över sändningarna 2009 byggde kanalen snabbt upp ett stort förtroende, inte bara från tittarna utan även de berörda klubbarna. Niklas Jihde & Co fick nämligen varje match att kännas betydelsefull.

Är helt orimligt

Vi fick komma in i omklädningsrummet, vi blev hej och du med spelarna, vi fick se tränarna sitta i ett kyffe och rita bågar – det var kärlek.

C More? De behandlar hockeyallsvenskan som något katten har släpat in.

Webbsändningarna påminner om en Ikea-möbel, det är alltid nån bit som fattas. Är inte kommentatorn uselt påläst så är det en publikmikrofon som fattas eller så blir man åksjuk av den ryckiga kameran. Ibland hackar bilden i klass med när jag spelade Commodore 64 som sexåring.

Det är faktiskt helt orimligt att de hockeyallsvenska tittarna ska behöva betala lika mycket för sitt abonnemang som SHL-tittarna.

Huvudsändningarna? Kanalen ska ha beröm för att man plockade över Sveriges bäste hockeyexpert Harald Lückner. Trygge Björn Oldeen har med tiden förutsättningar att bli en ny Jihde.

Men när experten Mike Helber – en person som när han var klubbdirektör i Linköping var med och motarbetade hockeyallsvenskans framfart – nu plötsligt låtsas bry sig om serien så kryper det i kroppen på mig.

Där Viasat åkte land och rike runt förefaller C More inte orka dra iväg sändningsbussen längre än till Västerås. När det var glödhett Smålandsderby mellan Västervik och Oskarshamn valde man att sända bottenmötet Västerås–AIK.

Svetsat igen dörren

TV dissade sedan Modo–Timrå – det kokande ”Slaget om Västernorrland” – och i webbsändningen fick vi klara oss utan publikljud. Men dagen efter gick det an att sända ett nytt bottenmöte i huvudsändningen, Södertälje–Västerås.

Så där håller det på...

Att SHL-pamparna och C More-direktörerna vill få oss tittare att betrakta hockeyallsvenskan som en simpel farmarliga kan det inte längre råda några tvivel om.

Inte nog med att man efter slopandet av kvalserien (vila i frid) har svetsat igen dörren till SHL-avancemang (men fixat en liten kattlucka för att kunna hävda att det visst är möjligt). I pausen på en hockeyallsvensk match nyligen serverades vi ett inslag som berättade att 80 procent av spelarna i SHL minsann har spelat i hockeyallsvenskan. Andemeningen i inslaget var att berätta att spelarna – inte lagen – i den nästa högsta serien har chansen att nå högsta serien.

Och det är väl tyvärr där vi är snart, att SHL är helt stängd och hockeyallsvenskan är en farmarliga.

Det är så sorgligt. LÄS OCKSÅ PLUS Lista: Lönerna i hockeyallsvenskan