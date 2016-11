”Riktigt ful tackling – det får inte ske!”

C MORE

Foto: C MORE

Det var med knappa fem minuter kvar av den andra perioden som Tingsryds Måns Hermansson satte in en tackling från blindside i huvudet på Kevin Elgestål. Den förra Frölundaspelaren stöp i isen och tappade medvetandet.

– Det är en riktigt ful tackling, brutal. Återigen. Det får inte ske helt enkelt, säger Niklas Czarnecki.

Efter att ha legat på isen en dryg minut kunde Elgestål till slut ta sig ut från rinken, men enbart tack vare att han fick hjälp av två medspelare.

I omklädningsrummet undersöktes han av läkare, som konstaterade att han fått en rejäl hjärnskakning.

– Han togs om hand på plats och läkarna kunde konstatera att han inte behövde uppsöka sjukhus. Men han mår inte bra och minns inget av själva smällen. Han fick skjuts och är hemma hos sig nu. Han får vila under hela helgen nu, och så får se sen var det tar vägen, säger Czarnecki.

Lämnar jumboplatsen

Måns Hermansson fick matchstraff (5+game) för ”checking to the head”. Under det fem minuter långa numerära överläget kunde Vita Hästen göra två mål och vända matchen. Tack vare segern lämnade man över jumboplatsen till Södertälje.

– Det är oerhört glädjande att vi kan vända. Vi har haft det riktigt tufft i år, men när man har det så ini helvete motigt som vi har haft det så finns det två vägar att ta. Antingen tar man kampen fullt ut eller så väljer man att bli mindre och ta till flykten. Det var riktigt glädjande att killarna valde att brösta upp sig och ta ett kliv fram i stället för två kliv bakåt i dag. Det var viktigt mentalt för gruppen.