C Mores försvarstal: Våra produktioner är mycket bättre i år

Många läsare höll med – men nu svarar C Mores programchef Johan Cederqvist på kritiken.

Sportbladets Emil K Lagnelius dömde ut C Mores hockeyallsvenska sändningar.

Det var i torsdags som Emil K Lagnelius riktade skarp mot SHL och C More, som han anser försöker nedmontera hockeyallsvenskan.

”De behandlar hockeyallsvenskan som något katten har släpat in”, skrev Lagnelius.

Krönikan engagerade och många läsare skrev i sociala medier att de höll med. När Sportbladets läsare fick sätta betyg på de hockeyallsvenska sändningarna gav 61 procent C More betyget .

”Påståendet är bisarrt”

En som läste krönikan var C Mores programchef Johan Cederqvist. Han håller inte med om kritiken och vänder sig främst mot påståendet att SHL och C More vill få tittarna att betrakta hockeyallsvenskan som en farmarliga.

– Påståendet att C More skulle investera stora pengar i en liga och aktivt försöka sänka dess status och attraktionskraft är helt ogrundat och dessutom rent bisarrt. Att lyfta engagemanget och intresset för hockeyallsvenskan är helt avgörande för om vi har gjort en bra eller dålig investering när vi summerar om ett par år. Tvärtom är avtalet med HA skrivet med den gemensamma målsättningen att lyfta ligan till en högre nivå, vilket även är specificerat i ett antal parametrar. Vår ökade satsning på produktion är en viktig del av det, säger Cederqvist.

– Krönikan bygger på ett antal sakfel, som att vi inte filmar i omklädningsrum, att vi inte sänder från alla delar av landet eller att det blivit dyrare att se hockeyallsvenskan. Vi är mer i omklädningsrum än någonsin tidigare, vi har höjt produktionsnivån rejält och gjort det billigare att följa sitt lag.

”Sport är attraktivt”

Angående Lagnelius kritik mot webbsändningarna svarar Cederqvist:

– Om du har sett många webbexklusiva matcher förra säsongen och den här säsongen tror jag du har märkt en tydlig förbättring av produktionen. Den kommer sig av att vi lagt till resurser och flyttat produktionen från hårt slitande klubbar till ett produktionsbolag. Jag tycker själv produktionerna är mycket bättre i år och det märks även på vår kanske tydligaste termometer: samtal och mejl till kundtjänsten.

Är det rimligt att HA-tittarna ska betala lika mycket för abonnemang som SHL?

– Sport, och i synnerhet hockey och fotboll, är attraktivt. Men till skillnad från i princip all annan tv-sport har HA till och med blivit billigare för konsumenten. Backar vi tiden två år när Viasat hade HA kostade en match 99 kronor. I dag kan du se 50 HA-matcher i månaden för 399 kronor, plus alla andra sporträttigheter som allsvenskan i fotboll, SHL, JVM, med mera.

”Omöjligt att göra alla nöjda”

Lagnelius skrev vidare: ”Där Viasat åkte land och rike runt förefaller C More inte orka dra iväg sändningsbussen längre än till Västerås”.

Johan Cederqvist svarar:

– Matcherna väljs ut efter lagens och matchernas attraktionskraft samt en viss spridning. Det är förstås omöjligt att göra alla helt nöjda. Men för info så har vi under årets 26 linjära matcher med studio varit hos AIK fem gånger, Björklöven fyra gånger, Modo och Vita Hästen tre gånger, hos övriga lag en till två gånger, förutom Timrå som vi besöker 25 november.