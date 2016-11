Poängkungarna förde Karlskoga upp i topp

LÄS OCKSÅ PLUS LISTA: Har bäst fans i hockeyallsvenskan Bik Karlskoga radar upp segrar i hockeyallsvenskan för tillfället och tog i kväll sjätte vinsten på de sju senaste matcherna.

Näst på tur att fällas av värmlänningarna var Tingsryd som nu har åkt på fyra raka förluster.

Två som kan ta på sig en stor del av äran i Bik Karlskogas succé är Carl Persson och Victor Ejdsell.

– Det har gått hand i hand med att laget har gått extremt bra. Vi har släppt in få mål och gjort många så det känns bra, säger Victor Ejdsell.

De båda 21-åringarna producerar mål på löpande band och är seriens för tillfället poängstarkaste spelare.

Victor Ejdsell är ny från Färjestad och har fått ett rejält lyft i sin nya klubb samtidigt som Carl Persson sedan utlåningen till Kristianstad i division 1 förra säsongen visat att han hör hemma på betydligt högre nivå.

Tre nya poäng för Persson

I kvällens 6–3-seger låg duon bakom fem av sex mål. Victor Ejdsell leder nu poängligan med tre nya assist och har totalt 19 poäng. Strax bakom skuggar Carl Persson med 18 pinnar efter ett mål och två assist mot Tingsryd – men någon intern konkurrens inom laget är det inte tal om.

– Nej, nej haha. Det är bara kul att vi är ett par stycken där uppe. Kul att det är så många unga också, säger Ejdsell.

Efter sju minuters spel grävde Persson fram pucken till nyförvärvet Alexandre Lavoie som satte 1–0 till Karlskoga. Tingsryd vände dock på steken och såg ut att gå till periodpaus i ledning med 1–2.

Då fick Persson pucken och fick så när in den på egen hand via köksvägen innan Axel Lindström kunde trycka in kvitteringen.

Tillfällig serieledning

Avgörandet kom i mittenakten. Alexandre Lavoie satte kvällens andra mål innan Carl Persson fick skriva in sig i målprotokollet genom att stänka in 4–2 från slottet.

Tingsryd besegrades till slut med 6–3 efter att Viktor Lang gjort sista målet i öppen kasse.

– En jäkla skön seger. En supermatch av oss, säger Ejdsell.

Karlskoga går därmed upp i serieledning i hockeyallsvenskan på bättre målskillnad än Timrå. Medelpadslaget har dock en match mindre spelad och kan återigen vara tillbaka i topp vid poäng mot Oskarshamn på lördag.