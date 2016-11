Nykomlingen Västervik fortsätter att hänga med i toppen.

Efter förlust senast, 0-1 på straffar mot Vita Hästen, fick de i dag revansch då Pantern besegrades i förlängning.

Hemmalaget Pantern tog dock ledningen genom Filip Windlert när bara tre sekunder återstod av den första perioden.

Men matchen skulle vändas på två lyckosamma minuter.

Det var spelat 11.44 av den andra perioden när Olle Liss sköt in sitt nionde mål för säsongen till 1-1 och bara en minut och 35 sekunder senare sköt just Liss in sitt, och Västerviks, andra för dagen.

Tillfällig serieledning

Det skulle dock inte räcka till tre poäng.

Med sju minuter kvar av matchen klev Robin Dahse fram och sköt in sitt första mål för säsongen och matchen gick till förlängning, där Mats Josten Fröshaug fixade extrapoängen till bortalaget.

Västervik, som har en match mer spelad än toppkonkurrenterna, går därmed upp i (troligtvis tillfällig) serieledning, på samma poäng som Timrå och Mora och en poäng före Karlskoga.