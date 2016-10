Tagit full pott hemma: ”Vi är djävulskt bra...”

Det var uppdukat för hockeyallsvensk seriefinal och en trend skulle brytas.

Timrå hade inte tappat en enda poäng på sina sex hemmamatcher och Västervik kom till Medelpad med nio (!) raka segrar i sin bagagekoffert.

Men det var Västervik som stupade.

Efter en målexplosion i den första perioden.

Redan minuten in i matchen letade sig Västerviks första skott in i nät. Backen Andreas Frisk satte ledningsmålet med ett klassiskt dragskott innan Timrå kvitterade bara 25 sekunder senare.

Och sedan fortsatte det – efter ynglingarnas show.

Bjöd på drömmål

I ett flygande hemmaanfall forcerade Anton Kalte, 18 år, in en retur efter jämnårige Jonathan Dahléns genombrott.

Sedan bjöd Elias Pettersson, 17, på ett drömmål när han efter en läcker dragning borrade upp pucken i nättaket.

– Vi kom två mot en och jag tänkte egentligen passa över till Lööke (Jens), men jag såg att deras back la sig ner och då fintade jag på ren instinkt och försökte bara få upp pucken högt, säger Pettersson.

Den 17-årige supertalangen förvaltade sedan ett friläge knappt två minuter in i mittperioden, genom att pricka in pucken via stolpen, och skaffade ett grepp om matchen som Timrå aldrig släppte.

Innan matchen var slut hade Timrå sprungit ifrån till en 6–2, Elias Petterson gjort totalt tre poäng, Jonathan Dahlén två målgivande passningar och Anton Kalte ytterligare en assist.

Tonåringarna dominerade

Tre tonåringar som var Timrås främsta spelare.

– Vi har fyra bra kedjor, alla kan producera, men ibland är det vi yngre som gör poäng och ibland är det seniorerna, säger Pettersson.

Efter sjunde hemmasegern på sju möjliga, 21 av 21 poäng, tar Timrå också över serieledning med bättre målskillnad än Västervik som också har 26 poäng efter elva omgångar.

– Vi är djävulskt bra hemma, vi har grymma fans som stöttar oss. Vi har spelat bra i nästan alla sju matcher, men tar samtidigt inget för givet.

Karlskoga hade chansen att gå upp på tredjeplats i tabellen och såg ut att gå mot tre blytunga poäng borta mot Almtuna efter en vändning, 0–2 till 3–2.

Men Uppsala-laget reste sig.

Sebastian Selin ordnade en förlängning när han kvitterade till 3–3 med 30 sekunder kvar, i spel sex mot fyra, och sedan såg Ludwig Blomstrand till att också ge Almtuna bonuspoängen när han sköt avgörande 4–3, 3.28 in i förlängningsspelet.