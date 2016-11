Wikegårds ilska: ”Är käpprätt åt helvete”

– Svensk hockey är i kris, säger C More-profilen i sin videoblogg .

Sportbladets krönikör Mats Wennerholm tog fram motorsågen och jämförde svensk landslagshockey med ”en kolgruva i Kentucky”.

Men Svenska Ishockeyförbundets ordförande Anders Larsson avfärdade kritiken och slog fast att det inte är fråga om någon ”kris”.

– Det finns ingen anledning att vara orolig för framtiden, sa han.

Niklas Wikegård håller inte med.

Han är orolig inte bara för landslagshockeyn utan svensk hockey som helhet. HOCKEY Wennerholm: Inse att det är kris nu!

”Jävligt konstigt”

I sin videoblogg konstaterar C More-profilen att samarbetet mellan förbundet, SHL, hockeyallsvenskan och de respektive distrikten är för dåligt.

– Förbundet gör många bra saker. Men det finns också någon typ av avundsjuka. Alla är osams med alla innerst inne och tänker bara på sitt eget bästa. I SHL finns 14 klubbar där alla står under samma paraply, men ingen kan övertyga mig om att man är enig. Alla är sig själv närmast vilket är jävligt konstigt eftersom man i grunden har startat sina föreningar för att man älskar hockey och för att man vill ha en bra produkt. Men som det ser ut just nu är det ingen SHL-klubb som vill ha uppehåll för Tre Kronor. Man tycker bara att de här uppehållen är av ondo, att man skickar iväg spelare som blir skadade eller kommer hem trötta. SHL, svensk hockey och förbundet måste samarbeta. De måste hitta en väg framåt, säger Wikegård.

”Blir pajas av allting”

Han menar att det daltas för mycket med Tre Kronor.

– Antingen lägger man ner Euro Hockey Tour och bara spelar VM, OS och World Cup. Eller så lägger vi ner en jävla kräm på att ha ett ruskigt bra Tre Kronor. Ingenting mitt emellan! Just nu är det mitt emellan och det blir bara pajas av allting.

Wikegård är även orolig för SHL:s utveckling.

– 52 SHL-omgångar kanske är för mycket. Har vi 14 bra lag? Orkar de här 14 lagen bjuda på bra underhållning i 52 omgångar? Kanske är det för mycket. Kan vi spela färre matcher? Får vi ihop ekonomin på det? Funkar det för C More? Det här är frågor som jag inte har en aning om, men någonstans måste vi börja vrida och vända på det här, för just nu är det käpprätt åt helvete. Ingen tycker om någon. Samarbetet internt i ligan … jag lovar, det är inte bra.

”Aldrig varit sämre”

Om ett och ett halvt år kommer SHL-klubbarna att få en rejäl ekonomisk boost från nya tv-avtal. Wikegård misstänker att pengarna kommer satsas på egna spelartrupper och organisationer. Men han tycker att man borde enas om att satsa pengarna på att utveckla bättre spelare och på så sätt främja svensk hockey.

– Hockeyn i Sverige har faktiskt aldrig varit sämre, om jag ska vara helt ärlig. Vi kämpar hela tiden med vikande publiksiffror. Alla måste ta ett ansvar och se till att produkten blir bättre, se till så att det blir attraktivt att stanna längre i Sverige och att det blir attraktivt att komma tillbaka till SHL – och att det blir attraktivt att spela i Tre Kronor. Det måste vara glädje! Just nu är det dåligt och jag är väldigt, väldigt orolig, säger Wikegård.