Här hyllas Salming: ”Det var nära tårar”

Mäktig ceremoni för legendaren hemma i Kiruna

KIRUNA. 46 år efter flytten från Kiruna AIF.

Nu har äntligen Börje Salming, 65, tackats av och hissats till taket i Matojärvi ishall.

– Fantastiskt! Det var nära att tårarna kom. Jag är så stolt över Kiruna AIF och hur de har gjort det här, säger Salming.

En av Sveriges största hockeyspelare genom tiderna inledde sin karriär på Matojärvi Idrottsplats på 50-talet.

Först på uteisarna ett stenkast från barndomshemmet, så småningom i Sveriges första ishockeyrink under tag.

Efter tre säsonger i Kiruna AIF:s A-lag bar flyttlasset av till Brynäs IF där det blev två SM-guld innan Salming testade spel i Toronto Maple Leafs i NHL.

Han blev kvar i klubben i 16 säsonger och avslutade med en sväng i Detroit Red Wings innan han avrundade sin karriär (1993) med spel i AIK.

”Glömmer oss aldrig”

På lördagseftermiddagen hissades hans nummer 21 upp till taket i ett fullsatt Matojärvi.

– De kommer från Kanada med flaggan. De glömmer aldrig oss gamla spelare. Det var ett oerhört fint arrangemang.

Kiruna AIF, som startade upp sin verksamhet igen 2015, hade inga större problem att sälja slut på de 900 platserna i isladan inför det som i folkmun har kallats för ”Konungens återkomst”.

Flaggan som har hängt i Torontos hemmaarena Air Canada Center halades i somras och kom till Kiruna med en delegation från klubben, däribland den gamle slagskämpen Tiger Williams som var Salmings lagkamrat i Toronto under sex säsonger.

”Här det började”

Förutom Börje fanns också mamma Karin, 89 år, och storebror Stig ”Stigge” Salming, 69, med under hyllningsceremonin som varade en dryg timme.

– Det var här det började. Här var jag mycket själv också. Pappa gick bort när jag var liten och mamma var grym, men jag bodde nästan mer här än hemma. Det var så fint det här och fint att mamma kunde vara här tillsammans med brorsan.

Börje Salming spelade 1148 grundseriematcher i NHL och innehar fortfarande klubbrekordet i assistpoäng i Toronto.

Han valdes in i Hockey Hall of Fame 1996, hans matchtröja har hissats i Air Canada Center och från och med lördagen 3 december hänger det en 21:a och dinglar under plåttaket i Matojärvi ishall.

Cirkeln är sluten.