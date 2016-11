Sänkte Brynäs med tre minuter kvar

Dif:s vd drabbad av cancer – spelarna startar insamling

Djurgården Hockeys vd Jenny Silfverstrand har drabbats av bröstcancer. Det gör att spelarna i klubbens damlag har startat ett initiativ för att samla in pengar till bröstcancerforskningen under morgondagens match mot Brynäs. – Det värmer långt in i hjärtat, säger Silfverstrand.