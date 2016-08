Prischocken i träningsmatchen

LÄS OCKSÅ PLUS Så mycket pengar har SHL-lagen Det blir allt vanligare att SHL-lagen lägger ut sina träningsmatcher på mindre orter. En ypperlig möjlighet för mindre klubbar att bjuda på hockeyfest och även tjäna en extra slant.

Torsdagens träningsmatch mellan Örebro och Leksand har förlagts till Kumla. Och arrangörsklubben har tagit i rejält när det gäller biljettpriserna. En sittplatsbiljett kostar 350 kronor medan ståplats landar på 200 kronor.

Mer än vad många SHL-klubbar tar för sina bästa biljetter under grundserien. Och dryga hundralappen mer än om du vill se Tre Kronor möta Finland i Air Canada Center i Toronto.

Det höga priset har skapat irritation bland supportrar till de båda lagen, som på sociala medier har uttryckt sitt missnöje med prissättningen:

”Långt ifrån gratis”

Niklas Orre, som sitter i Kumlas marknadsgrupp, menar att de höga biljettpriserna är en förutsättning för att arrangemanget ska gå ihop.

– Det är långt ifrån gratis att arrangera en sån här match med domarkostnader och båda lagen ska bjudas på mat plus lite annat. Det är inte bara att ställa in skridskorna, det är massor med saker runt omkring. Sedan tar vi inte in så många åskådare, det är en liten arena med plats för drygt tusen personer, säger Orre.

Hur stora omkostnader har ni?

– Det vet jag inte exakt. Men bara domarkostnaderna landar runt 25 000 kronor och så ska det vara mat till två lag med ledare, 70–80 personer. Sedan tillkommer matchvärdar och säkerhetsfolk.

Enligt Orre är en utsåld hall med de biljettpriser som satts en förutsättning för att arrangemanget ska gå ihop.

Ser inte ut att bli utsålt

Har du förståelse för att folk reagerar?

– Absolut. Vi har full förståelse för det.

Har reaktionerna även nått er?

– Vi har fått någon enstaka reaktioner via Facebook och sånt. Vi känner till de kommentarer som har kommit.

Om de beror på de höga biljettpriserna eller inte, men med tre dagar kvar är det en bra bit från utsålt till mötet mellan de två SHL-lagen.

– Det ser inte ut att bli utsålt. Vi får sälja kvarvarande biljetter i kassorna och hoppas att det dyker upp många som vill köpa på matchdagen, säger Niklas Orre.

Ni har inga planer på att sänka biljettpriset?

