FBK-fansen gjorde banderoll i pausen

Malmö Redhawks har fått en drömstart på SHL med tre raka segrar.

Drömstart var bara förnamnet på bortamötet med Färjestad.

Där stod laget för en sensationell förstaperiod – samtidigt som motståndet var blekt.

Nils Andersson gjorde 1-0 redan efter 44 sekunder och bara två minuter senare satte Ilari Filppula 2-0 för bortalaget.

Två tvåmålsskyttar

När Andersson blev tvåmålsskytt efter 9.48, med ett distinkt direktskott, till 3-0 tog Leif Carlsson time-out.

– Vi blåser över dem, precis som vi har pratat om. Riktigt skönt, säger Andersson i C More.

Färjestadscoachen tog vid timeouten beslutet att byta målvakt, men inte heller Stefan Steen lyckades stå emot stekheta Malmö.

Steen hade bara stått i målet i två minuter när även Filppula blev tvåmålsskytt.

"Under all kritik"

I paus var Färjestads lagkapten Magnus Nygren rasande och undrade om deras två vinster i inledningen av säsongen stigit dem åt huvudet.

– Det är under all kritik. Vi tävlar inte. Det finns så in i helvete mer att ta av. Punkt, sa han i C More.

Färjestads motto lyder: Stort hjärta, hårt arbete".

Och de besvikna hemmafansen riktade en syrlig passning mot det egna laget efter chockstarten.

Inför den andra perioden rullades en nysprayad banderoll ut på läktaren, med mottot följt av ett stort frågetecken.

Färjestad gav sedan snabbt sitt svar på kritiken. I den andra perioden reducerade laget två gånger om. Men den stora uppryckningen räckte inte. Istället var det Malmö som firade fjärde raka segern – och den fortsatta serieledningen.