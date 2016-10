SAIK-glädje efter ”Honkens” tabbe

C MORE

Foto: C MORE

Skellefteå siktar på att vinna serien för femte gången, att nå sin sjunde raka SM-final och ta hem fjärde guldet i klubbens historia.

Men säsongen 2016/17 har börjat tungt och efter fyra raka nederlag fanns det anledning att fråga sig om klubbens mäktiga dynasti är på väg att gå mot sitt slut.

Men på lördagen kom i alla fall en efterlängtad seger.

Borta mot hela SHL:s formstarkaste lag.

Målvaktstavla

Matchen mellan Karlskrona och Skellefteå var en sömning historia och var mållös ända fram till 10.39 in i den tredje och sista perioden.

Då, plötsligt, kom explosionen.

Adam Pettersson kastade sig raklång längs isen och stötte in 1-0-målet och mindre än två minuter senare kom 2-0.

Sebastian Aho kastade pucken mot mål på chans och KHK-keepern Johan ”Honken” Holmqvist – som hade fri sikt – sjabblade med plockhandsken och ”kastade” in pucken i eget nät.

”Snöpliga mål”

KHK reducerade genom Kristoffer Söder och fick sedan chansen i spel sex mot fyra eftersom Niclas Burström drog på sig en utvisning i slutet av matchen.

Men gästerna höll undan och vann.

– Vi har bra tålamod och till slut slinker puckarna in. Ett steg åt rätt håll, säger Sebastian Aho i C More.

Karlskrona hade sex raka segrar och nu är alltså den sviten bruten.

– Det är två snöpliga mål vi släpper in. I övrigt gör vi en bra match, säger Karlskrona-tränaren Per Hånberg i C More.