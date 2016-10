Två SHL-matcher sänds inte på tv

”Att vi visar över 40 timmar sport parallellt på en och samma kväll hör till ovanligheterna”, skriver C More.

Då tvingas C More att plocka bort två hockeymatcher och en fotbollsmatch från tv-tablån.

Fyra allsvenska fotbollsmatcher och sex hockeymatcher i SHL drar igång vid klockan 19.00 i kväll. C More har inte tillräckligt med linjära tv-kanaler för att visa samtliga matcher.

Tre av tio matcher kommer enbart att streamas via www.cmore.se. Det handlar om Jönköping Södra-Örebro SK i fotbollsallsvenskan och SHL-matcherna: Örebro-Luleå och Djurgården-Rögle.

”Mest sportintensiva kvällar”

”Torsdagen den 27 oktober är en av C Mores mest sportintensiva kvällar med hockey från SHL, fotboll från Allsvenskan, handboll från Handbollsligan, PGA-touren i golf och ATP-touren i Tennis. C More har ett begränsat antal linjära kanaler att använda och under torsdagskvällen är alla våra linjära kanaler är fyllda till bredden med sport”, skriver C More.

”Att vi visar över 40 timmar sport parallellt på en och samma kväll hör till ovanligheterna. Vi har vanligtvis plats för alla våra sändningar i våra linjära sportkanaler. Vi är glada att vi kan erbjuda hela vårt sportinnehåll via www.cmore.se och i vår app, som finns på de flesta plattformar.”