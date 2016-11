Guldhjälten stannar: "Inget att tveka om"

Poängkung – tack vare sina klubbor

PLUS LINKÖPING. Broc Little fortsätter att ösa in poäng och toppar nu SHL:s poängliga. En nyckel till amerikanens produktivitet är hans noggrannhet – särskilt när det gäller hans klubbor. – De här konstnärerna har lite grejer för sig. Vi försöker att inte störa honom, säger LHC-tränaren Klas Östman.