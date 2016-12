Efter Wikegårds ilska – Varakas stängs av

Toppbacken stängs av för checking to the head

" Det kommer garanterat bli en avstängning för det är så jävla skitpissiga jävla regler "!, sa upprörda experten Niklas Wikegård efter Ville Varakas tackling mot Andreas Jämtin i går.

Nu kommer domen.

Djurgårdsbacken får böta och stängs av i tre matcher, skriver SHL på sin hemsida .

Gårdagens match mellan Färjestad och Djurgården blandade heta känslor med slagsmål och utvisningar.

Flera tacklingar diskuterades i C Mores studio – och Niklas Wikegård tappade humöret när han pratade om bedömningsnivån i SHL gällande just tacklingssituationer.

Han tyckte att Andreas Jämtin föll enkelt efter den hårda tacklingen från Djurgårdens toppback Ville Varakas i slutet av den andra perioden.

– Han går in hårt med en axel som träffar huvudet. Jämtin som spelat i hundra år och väger 95 kilo – varför ska han lägga sig ner? Jo, för att han vill ha en utvisning. Det ska inte vara en utvisning, det är en bra satsning av Varakas, sa experten i C More och fortsatte:

– Men det kommer garanterat bli en avstängning för det är så jävla skitpissiga jävla regler!

Stängs av i tre matcher

Experten fick mothugg från kollegan Petter Rönnqvist som inte kunde förstå hur Wikegård kunde bedöma tacklingen som att Varakas träffade bröstet. Något Wikegård illustrerade genom att dela ut en klapp mot programledaren Tommy Åström på just bröstet.

Situationsrummet valde att anmäla händelsen till disciplinnämnden och nu kommer beskedet att Varakas mycket riktigt fälls för checking to the head. 32-åringen får böta 17 000 kronor och stängs av i tre matcher.

Disciplinnämnden nämner tre nyckelfaktorer till beslutet:

✓ Tacklingen sker med en uppåtgående rörelse.

✓ Kraft i tacklingen.

✓ Tacklingen innebär stor risk för skada.