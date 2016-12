Galna målfesten: ”Är otroligt kul”

GÖTEBORG. Sju mål, varav fem i powerplay.

Frölunda slog Växjö med 8-5 efter en sjuk andraperiod.

– Det kändes som att det blev mål i varje byte ett tag, säger Henrik Tömmernes.

Mot Leksand senast släppte Frölunda in 0-1 efter 17 sekunder. När Växjö förbättrade den noteringen genom att göra mål efter 11 sekunder (Linus Fröberg) såg det ut att bli det mest uppseendeväckande i matchen.

Sen började den andra perioden. Växjö ledde då med 2-1. När perioden var över ledde Frölunda med 6-4.

På sju minuter och 13 sekunder gjorde lagen fem mål. Dessutom hann Frölunda få ett mål bortdömt, och båda lagens målvakten (Dan Bakala och Viktor Andrén) bytas ut.

– Väldigt svängigt. Det kändes som att det var mål i varje byte ett tag. Vi har ett hett powerplay och har vänt matchen, säger Henrik Tömmernes till CMore.

”Otroligt kul”

Dennis Everberg gjorde tre mål för Växjö, men det hjälpte föga när Frölunda gång på gång fick spela i powerplay. Samtliga fem (!) Frölunda-mål i den andra perioden kom i powerplay.

– Det är en otroligt kul match att spela, men vi tar ju utvisningar i stort sett hela tiden. Det kan vi inte fortsätta med, säger han.

Växjö bytte in Joacim Eriksson i stället för Viktor Andrén, men det hjälpte in. Henrik Tömmernes gjorde snabbt 5-4, ett mål som domarna först dömde bort för spelare i målgården, men efter videobedömning bestämde sig för att godkänna. Eriksson var sen olycklig när han missade en lös puck från sargen och Sean Bergenheim kunde trycka in 6-4.

Sen var perioden slut. Men inte galenskapen.

Höll undan

Frölunda gjorde två snabba mål i början av tredje (Johan Sundström och Sebastian Stålberg), men Växjö fick ny vittring när Robert Rosén tryckte in en retur till 8-5. Då återstod det 13 minuter

Men närmare än så kom inte smålänningarna. Frölunda kunde spela av perioden och vann vad som måste ha varit årets mest händelserika match.