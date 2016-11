Danske succén förlänger med Brynäs

Jesper Jensen, Brynäs. Foto: BILDBYRÅN

Många ifrågasatte nog vad Brynäs tänkte när de skrev kontrakt med dansken Jesper Jensen inför säsongen.

När de nu, några månader senare, förlänger forwardens kontrakt lär inga undra längre.

– Vi har något spännande på gång och det ska bli jätteroligt att få vara en del av det här i ytterligare två år till, säger dansken i ett pressmeddelande.

Många lyfte på ögonbrynen när Brynäs presenterade den tidigare Rögle-forwarden Jesper Jensen inför säsongen.

Trots att 29-åringen länge varit en av allsvenskans bästa spelare lyckades han enbart göra fyra poäng på 17 matcher i hans SHL-debut förra säsongen innan en skada förstörde året.

Gjort succé

Men värvningen har blivit en av SHL:s stora fynd.

Nu väljer klubben att förlänga danskens kontrakt i ytterligare två säsonger.

– Jesper har nog överraskat många hittills i årets SHL då han gjort det mycket bra. Jag tror att han kan växa in ännu mer i Brynäströjan och kommer på så vis att få en framträdande roll hos oss. Han är en spelskicklig center med ett härligt driv i sin åkning som gör honom till en användbar spelare i både defensiven och offensiven, säger Stefan Bengtzén i ett pressmeddelande.

”Känns riktigt bra”

Jesper Jensen har under säsongen stått för 19 poäng – fyra mål och 15 assist – på 21 spelade matcher. Bara Oskar Lindbolm har stänkt in mer poäng i Brynäs under säsongen.

– Det känns riktigt bra att ha skrivit på för två nya år. Vi har något spännande på gång och det ska bli jätteroligt att få vara en del av det här i ytterligare två år till. Jag trivs väldigt bra både i laget och i staden, och det känns därför helt rätt att stanna kvar här. Föreningen har visat att de har ett stort förtroende för mig och de har givit mig både tid och utrymme att växa in i det här, säger Jesper Jensen.

Det blir den tredje förlängningen på kort tid i klubben, nyligen fick kaptenen Jacob Blomqvist och Johan Alcén också förlängt kontrakt.