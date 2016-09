Karlskrona körde över Djurgården

Djurgården vann mot Leksand i premiären, men följde sedan upp med en 1-2-förlust mot Malmö. Mot Karlskrona åkte laget på en riktig smäll i den andra perioden.

I slutet av den första fick Djurgården ett mål bortdömt efter att Marcus Davidssons 1-0 blivit videogranskat för spark.

– Det ser ut som att jag bromsar in så jag tycker att det ska vara mål, säger Davidsson till C More.

Direkt efter paus kom Karlskrona ut och gjorde 1-0 genom Joachim Rohdin. Joel Kellman ökade sedan på till 2-0 i powerplay innan det var dags för Alexander Wiklund att sätta 3-0.

”Inte bra det som sker”

Innan perioden var slut han Rohdin göra sitt andra mål i matchen och överkörningen var total.

– Det är inte bra det som sker där ute. Vi får ett boxplay, sedan fortsätter det bara. Vi har verkligen att jobba på. Vi kan inte fly banan, vi måste hålla ihop och hjälpa varandra och hitta något spel, sa Henrik Eriksson till C More i paus.

Djurgårdens tränare Robert Ohlsson ville se mer kamp i den tredje perioden, men hemmalaget lyckades inte få inte något reduceringsmål. Efter förlusten var det uppgivet i hemmalaget.

– Jag tycker att vi ger bort det i andraperren, jag vet inte vad som händer. Det är en mental kollaps. Riktigt dåligt, jag har ingen förklaring, det är pinsamt, säger Alexander Urbom till C More och fortsätter:

– Jag vet inte vad vi håller på med, det är för dåligt. Det spelar ingen roll vad vi har för jävla spelsystem, vi måste vinna närkamper. SHL PLUS Djupanalys Karlskrona: Det har definitivt gett resultat