Djurgården vann efter rysarslut

C More

Foto: C More

Djurgården har haft en tung säsong och dragit på sig mycket utvisningar i matcherna. Det gjorde laget även mot Skellefteå. Gästerna fick spela fem mot tre efter att Alexander Urbom stått för en puck out i den första perioden.

– Det är för jävligt. Jag vet inte vad jag ska säga. Det är bara att köra vidare. Det går inte att vinna matcher så, men inga fler tvåor i dag, sa Urbom i paus till C More.

Men utvisningarna skulle komma och Urbom skulle ta en till.

Djurgården tog dock ledningen fem minuter in i den andra perioden efter att Marcus Pettersson åkt på matchstraff.

Skellefteåspelaren satte upp armbågen i ansiktet på Juuso Ikonen som tvingades kliva av. Domarna videogranskade situationen och gav sedan Pettersson matchstraffet.

Davidsson kvitterade

Matt Anderson utnyttjade det numerära överläget och satte 1-0. Men på tre minuter vände Skellefteå matchen i slutet av perioden. Andrew Calof satte först kvitteringen och Jimmie Ericsson ökade sedan på till 2-1.

Men Djurgården kom tillbaka. Marcus Davidsson satte 2-2 sju minuter i den sista perioden och sex minuter senare kunde Patrik Lundh öka på till 3-2.

– Det var jävligt skönt och väldigt viktigt att vi fick in den där och kom tillbaka in i matchen, säger Davidsson till C More.

Men det blev en nervpers för Djurgården. Med mindre än två minuter kvar åkte Alexander Falk på en utvisning.

Men det skulle bli värre. Med 36 sekunder kvar åkte Urbom på sin andra puck out och Skellefteå fick spela sex mot tre. Det var nära att gästerna lyckades kvittera men Djurgården stod emot och i sista sekunden satt i stället 4-2 i tom bur.

– Där är man ganska nervös. Men det är jävligt grymt att vi reder upp det, säger tränaren Robert Ohlsson och fortsätter:

– Vi dödar två tre mot fem eller tre mot sex. Tyvärr blev vi ju utvisade i dag också men vi grejade det på ett väldigt bra sätt.